Es la primera ocasión que habla en esos términos. El presidente estadounidense, Joe Biden, ha acusado ayer a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de estar perpetrando un «genocidio» en Ucrania, un término que hasta ahora la Administración estadounidense había evitado.

«Estoy haciendo todo lo que está en mi poder a través de órdenes ejecutivas para que baje el precio y afrontar la subida de precios de Putin. Vuestro presupuesto familiar, vuestras opciones para llenar el depósito, no deberían depender de si un dictador declara una guerra y perpetra un genocidio a medio mundo de distancia», ha afirmado Biden durante un acto en Menlo, Iowa, según recoge el periódico ‘The Hill’.

La Administración Biden ha acusado a Putin de crímenes de guerra, pero hasta ahora no se había referido a sus acciones en Ucrania como «genocidio», un término que sí ha empleado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Esta escalada semántica se produce tras las masacres de Bucha, donde han aparecido más de 400 cadáveres, muchos de ellos de civiles maniatados, y en la estación de Kramatorsk, donde misiles rusos acabaron con la vida de más de 50 personas. Hace una semana, cuando la prensa preguntó a Biden si creía que lo ocurrido en Bucha era un genocidio, el mandatario respondió que no. «No, creo que es un crimen de guerra», dijo.

El presidente de Ucrania, Zelenski, se lo agradece en una red social: «Verdaderas palabras de un verdadero líder @POTUS. Llamar a las cosas por su nombre es fundamental para hacer frente al mal. Estamos agradecidos por la asistencia estadounidense brindada hasta ahora y necesitamos urgentemente más armas pesadas para evitar más atrocidades rusas».

True words of a true leader @POTUS. Calling things by their names is essential to stand up to evil. We are grateful for US assistance provided so far and we urgently need more heavy weapons to prevent further Russian atrocities.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2022