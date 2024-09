Aumenta la tensión en Oriente Medio: 500 muertos y más de 1.600 heridos en las últimas horas en El Líbano

Israel ha llevado a cabo este lunes una ofensiva contra el grupo terrorista Hezbolá en Líbano, donde han muerto cerca de 500 personas y hay un total de 1.600 heridos. El número de muertes también supera al registrado en la explosión que se produjo en 2020 en el puerto de Beirut, la capital del país. Entonces, cientos de toneladas de nitrato de amonio detonaron, matando a 218 personas e hiriendo a más de 6.000.

Tras esta ofensiva, Hezbolá ha anunciado en la madrugada de este martes el lanzamiento de una veintena de proyectiles contra posiciones militares de Israel y una fábrica de municiones a modo de respuesta. Asimismo, Hezbolá ha confirmado ataques con cohetes Fadi-1 y Fadi-2 contra la base de Amos, considerada como el principal centro logístico y de transporte en el norte del país, contra la fábrica de explosivos de Zichron, la base aérea Ramat David, y el aeropuerto militar de Megido.

Por su parte, el Ejército de Israel, ha confirmado la detección de, al menos, 20 lanzamientos desde territorio libanés, de los que algunos han sido interceptados y otros «han caído en áreas abiertas», según un comunicado publicado en su cuenta de la red social X (anteriormente conocida como Twitter).

The rocket that you see below is a long-range rocket, stored on a hydraulic system directed toward Israeli civilians and ready to be launched at a moments notice.

This is just one of the 1,300 targets including long-range cruise missiles, heavy-weight rockets and UAVs that were… pic.twitter.com/XHGsKPzxbQ

— Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2024