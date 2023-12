Así relata Navalni su traslado al Ártico por orden de Putin: «Pensé que no me iban a encontrar»

El opositor del Kremlin Alexei Navalni ha relatado este martes su traslado por orden de Vladimir Putin a la prisión IK-3, Polar Wolf (Lobo polar), una de más duras de Rusia en el Ártico ruso a 3.000 kilómetros de Moscú después de que su familia y abogados estuvieran sin saber de él durante casi tres semanas. «Pensé que no me iban a encontrar», ha reconocido Navalni, envenenado en 2021, en sus primeras palabras tras su desaparición.

«Fui transportado con tanta precaución y por una ruta tan extraña que no esperaba que nadie me encontrara aquí antes de mediados de enero», ha escrito Navalni de su traslado a una de las peores prisiones de Rusia tras anunciar que se presentaría a las elecciones presidenciales contra Putin en contra Putin en 2024.

1/9 I am your new Santa Claus.

Well, I now have a sheepskin coat, an ushanka hat (a fur hat with ear-covering flaps), and soon I will get valenki (a traditional Russian winter footwear). I have grown a beard for the 20 days of my transportation.

— Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2023