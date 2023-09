El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha estallado en críticas contra la inmigración ilegal a la que acusa de estar «destruyendo la ciudad». El discurso del mandatario ha sorprendido a muchos pues Adams pertenece al partido demócrata, organización cercana a las políticas de asilo para los inmigrantes. Adams afirmó que su ciudad recibe «10.000 inmigrantes al mes» y que la «ciudad que conocemos está por desaparecer».

«Déjenme decirles algo, nunca en mi vida he tenido un problema al que no le vi un final. No veo un final para esto. Este problema destruirá la ciudad de Nueva York», ha vaticinado Eric Adams durante una reunión del Ayuntamiento de la ciudad norteamericana en el barrio del Upper West Side.

Asimismo, el regidor neoyorkino recordó que en un principio recibían inmigrantes de Venezuela, después de Ecuador y que ahora están recibiendo personas rusohablantes procedentes de México e inmigrantes de África occidental. «Ahora estamos viendo que personas de todo el mundo han decidido pasar por la parte sur de la frontera y llegar a la ciudad de Nueva York. Y todo el mundo dice que es problema de la ciudad de Nueva York. Todas las comunidades de esta ciudad se verán afectadas. Tenemos un déficit de 12 mil millones de dólares que vamos a tener que recortar. Todos los servicios en esta ciudad se verán afectados, todos nosotros», ha dicho Adams.

En este sentido, el alcalde ha continuado advirtiendo que este problema va a llegar a todos los barrios. «Todos nosotros nos veremos afectados por esto. Lo dije el año pasado cuando teníamos 15.000. Y les digo ahora, con 110.000, la ciudad que conocemos está por desaparecer y estamos todos juntos en esto», ha señalado a la vez que ha añadido que este problema no se puede estar pasando de un barrio a otro. «Manhattan dice que los envíen a Queens. Queens dice que los envíen a Brooklyn», ha denunciado.

Esta avalancha migratoria en la ciudad de Nueva York pudo verse durante el pasado mes de agosto cuando miles de inmigrantes solicitantes de asilo colapsaron la famosa urbe en busca de refugio. Durante más de un año, un número récord de inmigrantes ha llegado a Nueva York de todo el mundo, casi duplicando la población de personas sin hogar de la ciudad: más de 100.000 personas ahora viven en albergues municipales.

A este respecto cabe decir que a diferencia de otras ciudades estadounidenses, especialmente en la parte oeste, donde miles de inmigrantes deambulan por las calles ante la falta de otras opciones, la ciudad de Nueva York tiene la obligación legal de brindar refugio a cualquier solicitante.

Sin embargo, ahora los albergues están llenos. A medida que los inmigrantes fueron llegando, la ciudad levantó tiendas de campaña, preparó a un buen número de hoteles y edificios de oficinas convertidos en viviendas y les dio billetes a los inmigrantes para ir a otros lugares. Pero no fue suficiente.

La oficina del alcalde aseguró el pasado mes que la ciudad atendió a 50.000 inmigrantes, pero más de 93.000 solicitantes de asilo ya han pasado por el sistema de admisión de la ciudad en cuatro meses. La ciudad continúa llenando sus refugios de emergencia y los fondos federales no cubrirán los 4.500 millones de euros que se espera que la ciudad gaste para el próximo año en atención a los inmigrantes.

El alcalde Eric Adams dijo que este tipo de escenas podrían ser más habituales a medida que la ciudad continúa lidiando con la cantidad de inmigrantes que seguirán llegando y advirtió que la tensión en la ciudad solo empeorará. «Es por eso que necesitamos que el presidente maneje esta crisis», manifestó la diputada estatal demócrata, Jenifer Rajkumar.