Solucionado y rápido: así puedes encontrar tus AirPods sin carga o sin conexión

Si tienes un iPhone, seguramente coincidirás en que los AirPods son uno de los mejores complementos para disfrutar de todo el potencial musical de tu teléfono. En cualquiera de sus modelos y generaciones, los auriculares de Apple son ideales para tus videollamadas o para disfrutar de tu música de camino a la oficina. De hecho, el único problema -si se le puede decir así- es que tienden a perderse cuando se quedan sin carga o no permanecen conectados. Así puedes encontrar tus AirPods sin carga.

Antes de entrar en los detalles, y dado que es difícil hallar tus AirPods, AirPods Pro o AirPods Max si están descargados o desconectados, lo primero que deberías hacer, de forma preventiva, es comprar una de las fundas de silicona que permiten añadir un AirTag a los AirPods. De ese modo, darás con ellos estén donde estén gracias a este dispositivo de localización de llaves y otros objetos desarrollados por Apple. Si tienes uno, sabrás lo eficiente que es.

¿Cómo encontrar tus AirPods sin carga o sin conexión paso a paso?

Si llegaste a este artículo con tus AirPods ya perdidos, son tres las alternativas por las cuales puedes optar para recuperarlos. Hazlo en este mismo orden.

Método 1 – Busca la última ubicación conocida

Los entornos operativos de Apple poseen una aplicación llamada Find My, que fue creada para que puedas encontrar los equipos que se pierden o se roban. Solamente tienes que entrar a Find My en tu iPhone o en tu iPad, o desde tu Mac a través de icloud.com, y buscar la última ubicación conocida de los AirPods.

Como los auriculares se han quedado sin batería o están fuera de la conexión, lo que verás en pantalla es la última conexión «conocida». Apple denomina de esta manera a la ubicación que tenían los AirPods en el momento en el que se quedaron sin batería o cuando salieron del alcance de la red.

Solamente en algunos pocos casos verás el mensaje «No se encontró ninguna ubicación o Sin conexión». Si es así, pasa a las siguientes soluciones.

Una vez en esta plataforma, toca en Dispositivos en la parte inferior de la pantalla. Aparecerá una lista de todos los dispositivos conectados a tu iCloud. Inmediatamente debes entrar a los AirPods. Verás un mapa con la última ubicación conocida. Si están cargados y conectados, es la ubicación actual.

Si los AirPods no están en tu casa, tocando en Direcciones obtendrás una serie de indicaciones para llegar hasta su última ubicación conocida.

Ahora bien, si Find My te informa una localización, es probable que los AirPods estén en tu casa y simplemente se hayan quedado sin batería poco a poco. Búscalos allí donde estaban, como en un sofá o en la cama, y seguramente los encuentres. La mayoría de las veces, esto es muy útil para ahorrar tiempo.

Método 2 – Activa el modo Perdido: encontrar tus airpods

(Sólo funcionará si tienes AirPods de tercera generación, AirPods Pro de primera y segunda generación, o AirPods Max)

Repite los primeros pasos del modo anterior para entrar a Find My. Ve a Dispositivos, y toca en tus AirPods. Desliza la pantalla hacia arriba para ver detalles. Abrirás las opciones de los AirPods, como Direcciones, Notificaciones, y Marcar como perdido. Toca Activar, debajo de Marcar como perdido.

Aparecerá automáticamente una página con la información de este modo. Toca en Continuar e ingresa tu número de teléfono. Toca Siguiente y Activar.

¿Para qué hacer todo esto? Porque si has perdido tus AirPods en un establecimiento o en la vía pública, y un usuario de Apple los encuentra, podrá contactarse contigo directamente al número de teléfono que acabas de dejar en pantalla. Si ese alguien tiene buena fe y pretende devolvértelos, podrá hacerlo fácilmente.

Método 3 – piensa tus pasos

Piensa en todos los lugares donde has utilizado tus AirPods últimamente. Es posible que varios sean sitios a los que puedas volver si hace falta. Pregúntales a todos tus conocidos si recuerdan haberte visto con los auriculares de Apple cuando estuviste con ellos y repasa mentalmente donde los usaste esa semana.

¿Fue en alguna tienda, o quizás el salón de casa, en la oficina? Los AirPods son tan pequeños que puede que los hayas abandonado en alguno de estos lugares. Busca primero en los lugares que sueles frecuentar.

Algunos de estos sitios tienen áreas comunes de objetos perdidos. No dudes en preguntar en el lugar. Puede que alguien los haya dejado si no tenías el modo Perdido activado, ante la imposibilidad de contactarse contigo. Por eso es importante que, cuando creas que los has perdido, te ocupes de seguir los métodos señalados antes.

Lamentablemente, si a pesar de todo ello no aparecen, puede que debas comprar otro par de AirPods. Ya que lo haces, añádeles el AirTag.