Los Airpods de Apple se han convertido sin lugar a dudas en los auriculares más de moda. Puede que gusten más o menos, pero que duda cabe que su diseño minimalista es tendencia e incluso inspira a otras marcas para que lancen sus propias versiones. Un minimalismo que no sólo afecta a los Airpods en sí, sino también a la funda que tiene un diseño de lo más original y en el que se incluye un botón del que poca gente sabe de su existencia o de hecho, para qué sirve. Descubramos a continuación, para qué sirve el misterioso botón de la funda de los AirPods.

El botón de la funda de los AirPods

¿Para qué sirve el botón que encontramos en la funda de los AirPods? Puede que nunca repararas en él, pero está ahí e incluso quizás lo has presionado en alguna ocasión, pero crees que no sirve para nada teniendo en cuenta que los auriculares wireless de Apple no necesitan de ningún botón para activos. Gracias a sus sensores y a una serie de toques podemos asociarlos al iPhone y comenzar a usarlos sin problema.

Sin embargo el botón de su funda debe tener alguna función y lo cierto es que así es ya que sirve para restablecer la configuración de fábrica de nuestros Airpods o también para emparejar los auriculares a otros dispositivos como un ordenador o el iPad por ejemplo.

De este modo, en el caso de que los Airpods dejen de funcionar correctamente si presionas el botón podrás volver a su configuración de fábrica cuando veas que la luz amarilla pasa a blanca.

Vincular los AirPods a un nuevo dispositivo iOS

En cambio si quieres vincular debes usar también este mismo botón siguiendo estos pasos:

Te vas a Ajustes de tu iPhone

Seleccionas ‘Bluetooth‘.

Buscas AirPods en la lista, y presionas sobre el icono .

. Una vez dentro presiona ‘Olvidar este dispositivo‘.

Coloca los AirPods en la funda y cierra esperando unos segundos.

Abre la tapa y sin tocar los auriculares, presiona el botón que está en la parte trasera de la funda.

que está en la parte trasera de la funda. Verás entonces como parpadea una luz amarilla y cuando sea blanca ya puedes vincular los AirPods a otro dispositivo como tu iPad o el iPhone de algún familiar.

Emparejar con un dispositivo Android

Aunque sean de Apple, los AirPods se pueden emparejar también a un dispositivo Android. Para ello debes hacer lo siguiente:

Coge tu dispositivo Android y activa el Bluetooth

Mete los AirPods en la funda y los acercas al dispositivo Android

y los acercas al dispositivo Android Pulsa el botón durante un rato.

durante un rato. Cuando veas los AirPods en la lista de bluetooth de tu dispositivo ya los podrás vincular.

Emparejar con un ordenador Mac