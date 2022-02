El truco para limpiar bien y con seguridad tus AirPods

Todos tenemos ahora unos AirPods u otros auriculares inalámbricos, muy cómodos y ya prácticamente imprescindibles en el día a día: entre llamadas de teléfono (sobre todo conduciendo) y escuchando música o podcasts, su uso suele ser intenso y hace que se ensucien con facilidad. Además, los auriculares pueden transportar bacterias que podrían causar infecciones del canal auditivo. Entonces, ¿Cuál es la mejor manera de limpiarlos perfectamente ? Toma nota porque os vamos a explicar cómo hacerlo, pero además, os ofrecemos un truco para limpiar bien y con seguridad tus AirPods.

El truco para limpiar bien los AirPods

Desde Apple dan indicaciones específicas sobre cómo debemos limpiar nuestros AirPods. La compañía nos dice que hay que limpiarlos con bastoncillos de algodón o paños que no suelten pelusa (por ejemplo los de microfibra que se utilizan para limpiar los cristales de las gafas). Además, es importante no sumergirlos nunca completamente en agua , sobre todo porque los AirPods son resistentes al agua pero no son completamente impermeables. Además, nunca utilices ni introduzca objetos punzantes en su interior , que podrían dañar irremediablemente los componentes electrónicos. Estas son reglas básicas, que también se pueden extender fácilmente a los auriculares inalámbricos producidos por otras empresas.

En cualquier caso, se debe pasar el paño suave sobre las rejillas y los bordes . A continuación, para eliminar el polvo, las pelusas o cualquier residuo de cerumen, el truco más básico que os podemos revelar, es el uso de un cepillo de dientes que esté limpio y que además, tenga las cerdas suaves. Lo importante es mover siempre con mucha suavidad y sin ejercer demasiada presión, para no dañar la parrilla.

Algunas personas utilizan un palillo de dientes como recurso para quitar toda la suciedad acumulada en los AirPods y cualquier otro auricular. Es un truco que puede servir aunque se corre el riesgo de hacer que la suciedad quede hacia dentro y no la acabemos de sacar nunca y por otro lado, que si hacemos mucha presión, el palillo se parta y queden trocitos clavados en el auricular, de modo que como ya hemos comentado, es mejor evitar los objetos punzantes.

Limpiar la superficie y los protectores de silicona

Para poder limpiar la superficie de nuestros auriculares inalámbricos, puedes humedecer ligeramente el paño, quizás con líquidos específicos para la tecnología o con un chorrito de alcohol.

Si por el contrario la suciedad que queremos eliminar es la acumulada en los protectores de silicona , tan solo debemos retirarlos temporalmente de los auriculares y, solo en este caso, sumergirlos por completo en agua y jabón . Eso sí, antes de volver a colocarlos en su sitio, recuerda secarlos perfectamente.