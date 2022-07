Hace ya varios años que la mayoría de nosotros tenemos en nuestros dispositivos, y en Internet en general, buena parte de la información sensible respecto de nuestros datos personales, incluso financieros. Sabemos, por tanto, que si alguien accede a ellos podría provocarnos un dolor de cabeza. Te damos a conocer cómo reducir el riesgo de ser hackeado.

Para evitarlo, es imprescindible ser cuidadosos en el uso que hacemos de estos aparatos, sin dejarlos de lado porque resultaría imposible, pero siempre atendiendo a esas medidas preventivas que son las que, ante un ataque externo que llegará tarde o temprano, marcarán la diferencia.

Dicho esto, veamos las formas en las que podemos reducir el peligro de hackeo, unas recomendaciones sencillas, que cualquiera puede ejecutar en casa o en el trabajo, gracias a las cuales lograrás desarrollar entornos más seguros, sin permanecer vulnerable a los demás en ninguna circunstancia.

Cómo reducir el riesgo de ser hackeado

Adopta contraseñas seguras, y cámbialas regularmente

En estos días se nos pide una contraseña para casi todo, y si bien en algunos móviles ya podemos ejecutar aplicaciones con reconocimiento facial o huella dactilar, en última instancia solemos depender de ellas. Por tanto, estamos obligados a crear decenas de contraseñas cada año, y al final optamos por lo más simple.

Lo mejor que puedes hacer es adoptar contraseñas seguras, con minúsculas y mayúsculas, números, incluso reemplazando letras por símbolos; olvidándote por completo de utilizar fechas, nombres de familiares o mascotas, que podrían ser rápidamente descifrables por un extraño.

También te sugerimos que las modifiques, al menos una vez al año, para evitar mayores riesgos.

Usa la autenticación de dos pasos

Son muchas las plataformas que permiten habilitar la autenticación en dos pasos, enviándote un SMS o un mensaje a WhatsApp para confirmar que eres tú quien quiere entrar a la cuenta. Cuando puedas, activa la autenticación en dos pasos, para estar al tanto de cualquier posible intento de hackearte en tus perfiles.

Cifra tus redes WiFi

Si tienes redes WiFi tanto en el hogar como en la oficina o local comercial, tienes que cifrarlas. Nunca deben quedar abiertas, porque entonces será fácil que los demás entren en tus dispositivos. Además, tienes que elegir estándares de cifrado modernos, como WPA2 o WPA3 Personal, actualizando tu ruter en caso de que sea incompatible con al menos una de esas tecnologías de última generación.

Al navegar por Internet, busca las webs HTTPS

Si estás navegando, no entres nunca en las páginas webs que no muestran, en la barra de direcciones, ese HTTPS de color verde en la parte izquierda, porque las que no tienen esa leyenda no están certificadas como seguras, y un ciberdelincuente podría aprovecharse de sus distintas brechas de seguridad.