Sabemos que el gato maúlla, pero también emite diversos sonidos para comunicarse con otros gatos, animales y con los humanos. Veamos cómo se puede comunicar un gato a través de sus sonidos.

Además, tenemos claro que con las uñas, la cola, las orejas y otros intentan también expresar su dolor, amor, tristeza o alegría.

Cómo se puede comunicar un gato

Según el tipo de maullidos

Según Muy Interesante, hay diversos tipos según sonido. Cuando hablamos de ronroneo, por ejemplo, el gato se suele encontrar a gusto por esto lo emiten cuando le acaricias, cuando les cepillamos o bien cuando quieren atención de otra persona.

También destaca el gorjeo que se hace con la boca cerrada y se hace cuando están contentos o bien cuando saludan.

Por sonidos vocales

También depende de los diversos sonidos, según su entonación y grado. Estos suceden en determinados momentos de la vida del gato, y casi siempre es para llamar la atención.

Cuando la gata está en celo suelen ser maullidos muy repetitivos y largos. Suele molestar bastante y pueden darse a cualquier hora del día.

Mientras que cuando el gato está enfadado, entonces los sonidos son más graves. Luego están todos aquellos relacionados con la caza, pues aunque tengamos un animal doméstico, no podemos olvidar que suelen ser cazadores y si ven un mosquito, un pájaro u otros va emitir un sonido algo distinto.

Seguro que habrás escuchado a un gato emitir un bufido. Esto no es nada bueno, pues el gato se queja de que le estás molestando. Si eres su amo, lo hará pocas veces pero como advertencia, si se hace a otro gato es posible que haya una pelea.

Ahora bien, la gran parte de veces podemos interpretar tales sonidos, puesto que si es una especie de lamento largo, entonces el gato nos pide comida o tiene dolor.

Si bien, muchos otros sonidos son algo complicados. Además, cuando un gato está enfermo, no suele quejarse mucho por lo que los únicos signos serán si no come, si vomita mucho, si hace las heces desechas, o se rasca continuamente.

En estos casos, es mejor llamar al veterinario para saber qué le pasa. La ausencia de sonido tampoco indica algo bueno, especialmente si a esto se une que el gato está apático y se pasa el día durmiendo. El animal tendría que moverse más y aunque no hace falta que haga una vida muy activa, no es normal que este casi sin moverse.