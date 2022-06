La parafina es una sustancia que se suele recomendar a los pacientes en el ámbito cosmético debido a su capacidad de hidratar las capas profundas de la piel, lo que explica por qué ha sido adoptada hace tiempo en tratamientos de estética, rehabilitación y fisioterapia, por citar tres de los más comunes. Es simple saber de qué manera llevar a cabo un tratamiento de parafina en las manos.

Al nutrir y dar luminosidad a las capas internas de la piel, la superficie del órgano más extenso que tenemos en el cuerpo luce mucho mejor, y no hace falta recurrir a otros productos adicionales, más allá de un calentador para fundirla, papel film y manoplas para poder manipularla tras fundirla.

Así se realiza el tratamiento de parafina en las manos

¿Qué necesitas?

Un bloque de parafina

Calentador o fundidor para parafina

Film transparente o bolsas plásticas pequeñas

Manoplas de rizo

Pasos para hacer un tratamiento de parafina para las manos

Lo primero que tienes que hacer es encender el calentador a una temperatura entre 48-57ºC para calentar la parafina de forma adecuada y que pase de sólida a líquida con eficacia. Cuando ya tengas la parafina en estado totalmente líquido, deja que repose durante unos segundos para que entibie. Pasa la parafina líquida a un recipiente en el que te quepan las manos y mete una de forma que se pueda sumergir lo máximo posible. Mantén la mano en la parafina durante 3-5 segundos y sácala. Repite esto 3-4 veces seguidas hasta que compruebes que la mano han quedado completamente cubiertas por la parafina, con una capa gruesa. Una vez que tienes la mano cubiertas con la parafina, envuélvela con film transparente o una bolsa plástica. Haz ahora lo mismo con la otra mano. Cuando ya tengas las dos manos envueltas, mételas en las manoplas de rizo para que la parafina actúe mejor ya que se generará más calor en la zona, lo que potenciará sus efectos. Déjatelas puestas durante 15-20 minutos. Pasado el tiempo de reposo, quítate las manoplas y el film. Empieza a quitar la parafina de la piel de forma suave, sin tirones bruscos. Después de retirar toda la parafina comprobarás que las manos te quedan muy suaves y mucho más bonitas que antes.

Como ves, puedes hacer tu propio tratamiento de parafina en casa de una forma muy sencilla. Únicamente vas a necesitar la propia parafina, que puede ser de Aloe Vera o de Rosa Mosqueta, entre otras opciones disponibles en el mercado, así que veamos cómo proceder una vez que la hayas comprado.

A modo de resumen, puedes poner la parafina dentro del calentado y enciéndelo para comenzar a fundir la sustancia, siempre entre los 48° C y los 57° C, hasta que se vuelva completamente líquida y, en ese momento, déjala reposar durante unos minutos para que la temperatura baje lo suficiente, y no te queme al esparcirla sobre las manos.

En su temperatura ideal, sumerge tus manos en la parafina durante unos cinco segundos, creando una especie de capa gruesa sobre tus extremidades, y retirándolas transcurrido ese poco tiempo. Deberías repetir este proceso cinco veces, y, al finalizar, cubre las manos con papel film, envolviéndolas completamente, sin que queden entradas ni tampoco salidas de aire.

Ponte las manoplas y espera unos 20/30 minutos con ellas, manteniendo el calor de la parafina conservado. Al concluir la espera, retira las manoplas y el papel film y ve quitándote los restos de parafina.