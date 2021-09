Esconder la tabla de planchar suele ser uno de los principales inconvenientes de todos los hogares y es que, si no se dispone de un cuarto de plancha específico, colocar la tabla de planchar en algún hueco resulta tremendamente complicado. Seguro que todos coincidimos en que una tabla de planchar no es un gran elemento de decoración, por lo que esconderla no es una opción, sino casi una obligación.

Ahora bien, ¿dónde guardar la tabla de planchar? ¿Cuál puede ser un buen sitio para tenerla organizada? Hay que tener en cuenta que debe estar fuera de la vista de todos pero accesible ya que es muy probable que tengas que usarla en el momento menos esperado. A continuación te damos algunas ideas para poder esconder la tabla de planchar sin que deje de ser accesible. ¡No te lo pierdas!

Dónde guardar la tabla de planchar

A pesar de que parezca lo contrario, guardar un accesorio de la plancha es muy sencillo. Simplemente tendrás que buscar el sitio indicado.

Aprovecha los espacios detrás de las puertas

Contar con una zona de planchado no siempre resulta viable, es por eso por lo que siempre recomendamos aprovechar el espacio que se queda detrás de la puerta. Puedes colocar una percha o un par de enganches y dejar ahí fija la tabla. Eso sí, evita hacerlo en los lugares más habitados como, por ejemplo, el salón. Si tienes un cuarto para la lavadora, por ejemplo, será el sitio correcto para colocarla.

En el mueble de la lavadora y secadora

Si tienes en casa un mueble destinado a la lavadora y a la secadora, podrás hacerle un hueco a la tabla de planchar. Simplemente tienes que dejar unos centímetros más a la hora de instalar el mueble. Ten en cuenta que la plancha no necesita demasiado espacio, por lo que no te costará nada hacerle un hueco para evitar que esté de un sitio a otro.

Plegada en el armario

Si tienes un armario espacioso, esta puede ser una muy buena opción. Tan solo tienes que crear un espacio para la tabla de planchar. Existen armarios que ya tienen incorporada esta función, pero puedes crearlo fácilmente si no piensas cambiar tu ropero.

Igualmente, también existen accesorios que se adaptan a cualquier tipo de armario y que sirven para guardar la plancha. Esto es muy habitual en los países del norte de Europa, pero seguro que no tendrás ningún tipo de problema a la hora de comprarlo aquí.

Una mesa para esconder la tabla

Si echas un vistazo por las revistas de decoración es posible que ya hayas visto esta idea. Se trata de crear una mesa especial para la tabla de planchar. Puedes hacerla tú mismo si eres un manitas o, simplemente, comprarla. Lo mejor de todo es que esta mesa la podrás colocar en cualquier sitio y usarla tanto para almacenar la tabla de planchar como para poner el ordenador, la televisión, trabajar e incluso estudiar. ¡No tiene ningún desperdicio!