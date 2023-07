La tendencia de aprovechar los viejos jeans, cortándolos y dándoles un nuevo diseño para adaptarlos al verano, no es nada nueva. Muchos de nuestros padres, incluso abuelos, recurrieron a esa técnica para ahorrar dinero a la hora de vestirse en épocas cálidas. Dicho esto, si nunca lo has intentado por tu cuenta te estarás preguntando cómo cortar los vaqueros y obtener buenos resultados. Te damos los trucos para cortar los vaqueros para que no se estropeen.

Los pantalones rotos y con cortes están de moda, y por eso tiene sentido doblemente retocar aquellos que ya no usamos. Luego, en todo caso, cuando llegue el invierno podemos comprarnos otros jeans o pantalones que los sustituyan de cara al frío.

Así se cortan los vaqueros

La moda de llevar pantalones vaqueros cortados se ha acabado imponiendo. No solo por el hecho de lucir shorts DIY cada vez que llega la temporada de verano, sino porque además, no dejamos de ver a gente (sobre todo joven) con rotos por todos lados e incluso con diseños que son realmente sorprendentes.

Llevar vaqueros con media pierna rota o con una completamente rota y la otra entera es ahora una tendencia de la que es difícil escapar de modo que todos quieren coger sus vaqueros unas tijeras y comenzar a hacer cortes por todos lados, pero cuidado, que la tela vaquera es fácil que se acabe deshilachando una vez que hacemos el primer corte.

Lo primero que tienes que hacer es elegir los jeans sobre los cuales vas a trabajar. Te recomendamos que hagas una primera prueba con unos vaqueros que no te gusten demasiado. De esa forma, si cometes algún error o fallo no tendrás tanto de qué lamentarte.

Escogidos los vaqueros en cuestión, lávalos en agua tibia con unas gotas de lejía para que la tela se ablande un poco. Inmediatamente secos, marca la zona a cortar con marcador y pon el pantalón encima de un periódico para cubrir la mesa.

A continuación, raspa los vaqueros donde vas a crear los agujeros con un papel de lija. Eso hará que se vuelvan mucho más finos. Ahora sí, comienza a cortarlos con unas tijeras fuertes o un cúter, dependiendo qué tan rústico o preciso sea el corte a realizar.

Avanza lenta y cuidadosamente, eliminando los hilos si no quieres que queden visibles. Te aconsejamos quemarlos con un mechero. ahora tendrás un magnífico vaquero bien distinto.