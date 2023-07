El pantalón de lino más fresco del mundo: la última novedad en Bershka que se agota cada semana por menos 20 euros

Las piernas anchas están de moda, y son muchas las firmas del sector textil que introducen sus propias opciones con este estilo. Bershka es una de las marcas que con más decisión las ha adoptado, y este pantalón wide leg con lino cintura frunce lo evidencia. Es el pantalón de lino más fresco del mundo.

Se trata de una alternativa sumamente interesante para el día a día, un pantalón que vas a poder vestir en múltiples situaciones. Gracias a una serie de características básicas pero modernas, se lucirá independientemente de donde vayas.

Descubre el pantalón de lino más fresco del mundo

Selecciona tu talla y color favoritos

De acuerdo a los looks que prefieras, vas a poder elegir entre cinco tallas y escoger entre cuatro colores al comprar el producto. Tienes que seleccionar una entre la XS y la XL y, luego, decantarte por uno de los siguientes tonos: negro, marrón, verde y blanco.

Se trata de un pantalón compuesto con una mezcla especialmente desarrollada por Bershka para esta temporada primavera/verano. Consiste en un 55% lino y 45% viscosa para el exterior, con la curiosidad de que al menos un 50% del lino es de origen europeo.

¿Cómo cuidar este pantalón?

Para que dure más, para que resista el uso y el paso del tiempo, lo recomendable es seguir las instrucciones de cuidado de Bershka. Lava tus prendas únicamente cuando sea necesario. De esa forma alargas su vida útil, y reduces el consumo de agua y energía.

En concreto, aconsejan lavar a máquina a un máximo de 30° C en ciclos de centrifugado cortos sin utilizar lejía ni blanqueador. Puedes plancharlo siempre que quieras, sin superar un máximo de 110° C. Y, eso sí, la sugerencia es no hacer limpieza en seco.

Cultura de trabajo de Bershka

La empresa trabaja con sus proveedores para mejorar la trazabilidad de su cadena de suministro y las instalaciones y los procesos que se emplean para fabricar sus prendas. Su objetivo final es salvaguardar los derechos humanos y laborales de la compañía.

Precio, envío y devoluciones

El coste de este pantalón wide leg con lino cintura frunce es de 19,99 euros. Un precio que invita a llevártelo en dos o más colores.

Respecto de su envío, la recogida en tienda es gratuita y estará listo para que lo retires en solamente dos o tres días laborables. También puedes optar por un envío estándar a domicilio, por sólo 3,95 euros, o un envío express a domicilio, por 5,95 euros.

Finalmente, dispones de hasta 30 días desde la fecha de envío del pedido para tus devoluciones en las tiendas o puntos DropOff.