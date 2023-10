Poder crear tu propio huerto en casa es una gran ventaja ya que consumirás tus propios alimentos, con el ahorro que eso supone. Además, serán 100% naturales. Si quieres tener tus propias hortalizas para comer y disfrutas con la naturaleza, entonces puedes tener tu huerto urbano en casa. y lo mejor es que lo puedes hacer tú mismo siendo algo realmente fácil.

Para esto debes tener en cuenta una serie de pasos, que además tienen mucho que ver con plantar en un jardín, pero siempre a pequeña escala.

Pasos para construir un huerto en casa

Ubicación: lo primero que debes tener claro es en dónde vas a ubicar tu huerto, cuál es el lugar maś idóneo para hacerlo crecer. Macetas: necesitas que tengan una profundidad de entre 7 y 15 centímetros para así favorecer el crecimiento de forma correcta, sea cual sea la planta o cultivo. Tipo de plantas: es recomendable empezar con plantas que se puedan cultivar durante todo el año y tengan ciclos de crecimiento cortos, como por ejemplo las lechugas o las cebollas. Sustrato: lo más recomendable es que sea ecológico, cuanto más, mejor. Siembra: puedes hacerla en maceta o directamente en la tierra. Trasplante: si vas a hacerlo debe ser con mucho cuidado y cuando la planta esté lista para que lo hagas. Abono: es aconsejable hacerlo al menos dos veces al año, y cuando lo hagas añadir más compost para que los nutrientes y minerales puedan recuperarse. Riego: el más adecuado es por goteo porque así ahorras agua y el consumo es más responsable.

Qué materiales utilizaremos

Hay un poco de todo. Siempre dependerá de la superficie de nuestra casa y del espacio que tengamos en balcones o terrazas. Si no tienes mucho espacio, entonces tienes cajas de madera algo más pequeñas, además de palets, cajones y también barriles.

La tierra o sustrato

Es indispensable para poder ofrecer el nutriente adecuado que también deberás elegir. En este caso, hay tiendas que lo tienes ya preparado y es lo más fácil. Otra cosa es que puedas tú coger a través de un propio compost de casa.

Qué plantas debo tener

Para ello debemos saber cuáles son las plantas de temporada y que mejor vayan en tu casa, según el ambiente y temperatura.

Si nunca has tenido un huerto, siempre debes empezar con ello a través de plantas que sean fáciles de mantener y aunque precisan de cuidados que no sean demasiados y no tengan que regarse a diario.

Riego y mantenimiento

Esto parece sencillo pero hay plantas que necesitan más sol, otras menos y algunas más humedad, por lo que el riego debe ser algo más constante. Debes saber entonces cuál es el mantenimiento de cada una de las plantas para que no tengan un exceso o bien un nos quedemos cortos.

Controles de plagas

A su vez, y cuando vayas asesorarte sobre este huerto, debes también preguntar qué controles de plagas necesitas para que tus plantas no sufran.