Concentrarte es importante para estudiar o trabajar, de modo que puedes lograrlo con técnicas como las que ahora te explicamos.

Concentrarse es algo realmente necesario en nuestras vidas. Ya sea algo para importante, como estudiar o trabajar y también para cosas más livianas como por ejemplo ver una película o leer un libro, así que puedes seguir a continuación nuestra guía de pasos, en la que te explicamos cómo concentrarse y ser una persona más productiva.

Ya sea por estudio, trabajo, o deporte si no aprendemos a mejorar nuestra capacidad de concentración, difícilmente alcanzaremos nuestros objetivos más ambiciosos. No olvides que el cerebro no deja de ser un músculo más de nuestro cuerpo, que debe estar entrenado para que tengamos la capacidad de concentración cuando esta sea necesaria.

Pasos para saber cómo concentrarse

Lo primero de todo si estás estudiando o trabajando y te es imposible concentrarte, es esencial que tengas silencio o que no haya un ruido fuerte molestando, y como no, que te encuentres a gusto, quizás con una bebida que te relaje y adelante. Puedes además seguir con estos pasos que te ayudarán a desarrollar tu capacidad de concentración.

La técnica del corazón

Antes de emprender una actividad que requiera un alto nivel de concentración, relájate y relaja músculos. Respira hondo y después de aproximadamente 1 minuto, enfoca tu atención en el latido de tu corazón. Elimina todo lo demás y escucha atentamente la pulsación rítmica de tu corazón. Imagina este músculo mientras bombea sangre por todo tu cuerpo, visualiza este fluido vital desde el corazón hasta los dedos de tus pies y manos. Deberías sentir una sensación de calor. Continúa sintiendo durante unos minutos, luego, lentamente, abrE los ojos, comienza a mover los músculos y levántate con mucha calma. Después del ejercicio, comienza a trabajar y conquista tu objetivo.

Meditación plena

Docenas de estudios científicos han demostrado que la meditación (incluso si se practica durante solo 10 minutos al día) puede aumentar significativamente nuestro nivel de concentración . Naturalmente, la meditación ofrece beneficios que van mucho más allá de simplemente mejorar nuestra atención, pero sin lugar a dudas, este es uno de los beneficios más tangibles en el futuro inmediato. De este modo, puedes comenzar a meditar todas las mañanas o por las noches para que poco a poco la concentración aparezca de un modo mucho más natural sin que nada te distraiga.

La práctica de los pies

Otro truco extremadamente eficaz para aumentar nuestra concentración es el ejercicio de los pies.¿Cuántas veces te has distraído durante una conversación, una reunión o una clase universitaria?. La sociedad en la que vivimos nos ha acostumbrado a los estímulos continuos : un nuevo correo electrónico, un nuevo mensaje de texto, una nueva notificación.

Si no recibimos nuestra dosis de “emoción” digital cada dos minutos, buscamos activamente algo que satisfaga nuestro hambre de novedad y para hacerlo nos distraemos de cualquier actividad que estemos haciendo en ese momento.

Para protegernos de estas distracciones constantes, podemos centrar nuestra atención en los dedos de los pies (sí, solo eso). Esta simple estratagema nos devuelve al momento presente y nos ayuda a mejorar nuestra concentración.

Lectura concentrada

Ya sea un informe de trabajo, un manual o un libro de texto, no importa: leer sin concentración es una pérdida inútil de tiempo .