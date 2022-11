En estos tiempos, estamos pagando más de gas que otros años, pero muchas personas desconocen qué pueden hacer con el fin de reducir la factura de la luz en estos momentos. Aprende a cómo cambiar la tarifa del gas y poner la regulada, algo factible que debes aprender.

Además es interesante saber cómo funcionan las facturas porque cada vez las cambian, hay datos que no conocemos y vale la pena saberlo para que no las grandes empresas no se aprovechen de nosotros.

Cambiar la tarifa del gas y poner la regulada

Sabemos perfectamente que el precio de la luz y el gas se ha disparado, y cada vez cuesta más poder pagar. Modificar la tarifa actual por la regulada puede ser uno de los mejores consejos que alguien nos dé hoy en día. Cuando lo hacemos, nos aseguramos disponer de un servicio controlado para evitar los citados sobreprecios.

Por si no lo sabes, a la hora de contratar el suministro de gas para el hogar, podemos elegir entre dos tarifas. Normalmente todos tenemos la libre por defecto, pero es posible optar por la otra alternativa, la regulada.

La clave de la tarifa regulada de gas es que su subida está contenida por los instrumentos que posee el Estado así que sus precios son más accesibles que los del mercado libre, y no son pocos los que encuentran en ella un alivio.

Teniendo en cuenta que el Ejecutivo se comprometió a mantener el tope de la tarifa regulada hasta finales de 2023, estás a tiempo de pasarte y disfrutar de sus costes inferiores. Lo puedes hacer con las cuatro comercializadoras de energía que hoy ofrecen la tarifa más económica, de revisión trimestral.

¿Cómo cambiar o volver a la tarifa regulada?

Si nunca tuviste la tarifa regulada o alguna vez accediste a ella, la abandonaste y ahora deseas recuperarla, tienes que solicitarla directamente a alguna de las cuatro empresas que dejan hacerlo, aportándoles información básica, como tus datos personales. Siempre que no tengas permanencia en otra, podrás hacer el traspaso.

La buena noticia es que son las propias compañías las que deben comprobar que cumples con esos requisitos, procediendo a la modificación de la prestación del servicio si no encuentran ningún impedimento.

¿Cuánto podemos ahorrar al año?

Al acogerte a la tarifa regulada por el Real Decreto 216/2014 e introducida por la Ley del Sector Eléctrico de 2013, puedes ahorrar aproximadamente 1.000 euros al año, en el supuesto de que consumas más de 35.000 kW/h.

Si consumes menos, el ahorro no será tan grande en cifras pero sí igual de interesante porcentualmente respecto de tu gasto actual, así que puedes estar seguro de que realizar el trámite bien vale la pena en esta situación.