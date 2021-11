Seguramente que más de una vez te has quedado “tirado” con tu coche porque tu neumático ya no responde. Piensas que no es tan fácil pero hay recursos para saber cómo cambiar un neumático de tu coche. De hecho, en algunas autoescuelas te lo enseñan, porque además de conducir hay ciertos elementos que son necesarios aprender.

Si tienes seguro y te cubre todas estas acciones, que no siempre pasa, entonces puedes llamar a tu compañía, pero mientras no puedes quedarte parado esperando.

Los pasos para cambiar un neumático de tu coche

Deja tu coche parado o inmovilizado

Primero, deberás inmovilizar el vehículo para no obstaculizar y especialmente pararlo para que no tengas riesgos ni tú ni el coche. Esto es, dejar puesto el freno de mano y alguna marcha. Cuidado con el terreno porque si hace pendiente, es mejor que no lo dejes ahí, debe estar en una calle plana.

Quitar tapacubos y aflojar tornillos

Desde Rastreator aconsejan este primer paso importante. Pues hay que separa el tapacubos del neumático. Luego debes de aflojar los tornillos utilizando la llave de tubo. Lo que debes hacer es usar la herramienta, acoplar a los tornillos y girarla. Si no puedes, y vas a acompañado, entonces puedes pedir ayuda para aflojar porque puedes estar más duros o bien usar aceite para que salgan de manera más cómoda.

Gato para levantar el coche

Una vez quitadas las tuercas, entonces necesitas coger el gato, que debe estar en todo coche, como herramienta, y que sirve para levantar al vehículo cuando hacemos este tipo de maniobras o cambios.

Así y para cambiar un neumático de tu coche, debes colocar bien este gato, en la ranura correspondiente de debajo para que encaje bien si no, no lo harás correctamente y puedes acabar haciéndote daño.

Sacamos toda la rueda

Quitamos la rueda en la totalidad, ves a coger la nueva y guarda la anterior en el maletero.

Rueda nueva

Ahora debes poner la rueda nueva que ya debes tener en el vehículo. Sitúas nuevamente los tornillos que deben estar bien sujetos para que la rueda no se desprenda.

Quita el gato

Es el último paso: ya puedes bajar o quitar el gato y verás como el coche baja nuevamente.

Consejos