Ya claramente posicionada como una de las redes sociales más populares de la actualidad, la mayoría de nosotros no sólo la tenemos instalada en nuestros teléfonos, sino que además la hemos puesto accesible en su pantalla de inicio. Ahora bien, ¿cómo podemos cambiar el icono de Instagram en iOS y Android?

Aunque pocos lo saben, es posible darle un aspecto diferente al icono de esta plataforma perteneciente al Grupo Facebook, y tenemos la opción desde hace algunos meses cuando, en medio de uno de sus aniversarios, los desarrolladores decidieron darnos la libertad de personalizarlo.

El proceso para cambiar el logo de Instagram no es nada complicado, y puedes realizarlo tanto en sistemas operativos iOS, los de iPhone, como en los Android. Si te arrepientes y el cambio no te convence del todo, deberás retroceder los pasos para devolverle su look anterior.

Pasos para cambiar el icono de Instagram

Abre la app de Instagram como lo haces siempre

Entra a tu perfil, y haz click en el menú, arriba a la izquierda

Ve al apartado de Configuración, deslízate hacia arriba y busca los emojis

Desliza la pantalla hacia abajo, hasta que veas caer confeti y salga un mensaje, indicándote que ahora puedes celebrar con Instagram, y que has desbloqueado el nuevo icono

Modificar el icono de Instagram en Android

Abre la app de Instagram como lo haces siempre

Entra a tu perfil, y haz click en el menú, arriba a la izquierda

Ve al apartado de Configuración, deslízate hacia arriba y busca los emojis

Desliza la pantalla hacia abajo, hasta que veas caer confeti y se abrirá otro menú, mostrándote los distintos diseños que tienes disponibles para elegir, instando a que selecciones uno de ellos y, de este modo, alteres la visual normal del icono

¿Cuándo se puede cambiar el icono de Instagram?

Hay que tener en cuenta que el servicio sólo permite esta personalización de su aspecto en la pantalla principal de iOS o Android en momentos específicos del calendario, cuando se está llevando a cabo alguna celebración relevante para las comunidades internacionales.

De lo contrario, si el logo original no acaba de gustarte, en Android vas a poder decirle adiós instalando un launcher, una capa de personalización sobre este sistema operativo que se encarga de configurar a su modo muchos de los temas estéticos o visuales. Así lo importante es poder personalizar y hacer a tu medida este perfil de red social que crece como la espuma a medida que pasan los días.