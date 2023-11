Si has heredado un anillo, te lo han regalado o lo has comprado por Internet y ya no puedes devolverlo, probablemente creerás que quedará guardado en un cajón por largos años. Sin embargo, existe la posibilidad de ajustarlo al dedo en el que quieras lucirlo sin tener que recurrir a un profesional en la materia que te cobre por ello. Revisemos, entonces, cómo ajustar el tamaño de un anillo.

Todos tenemos una talla de anillo de modo que a la hora de comprar un anillo, este debe corresponder al tamaño de circunferencia de nuestro dedo anular, aunque siempre puede ocurrir que sea un regalo y la persona no sepa que talla tenemos o que estemos en verano y por el calor nuestros dedos se hayan hinchado, algo que también le pasa a algunas personas en invierno.

Los pasos para ajustar el tamaño de un anillo

Con alicates