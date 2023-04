Así de sencillo: cómo hacer flores de algodón para reinventar la decoración de casa

Las flores son uno de los recursos decorativos más atractivos que conocemos, pero no siempre podemos optar por las naturales. Muchas veces debemos buscar alternativas que resistan mejor el paso del tiempo y no se echen a perder, como el algodón. Exactamente, una vez que sepas cómo hacer flores de algodón es probable que ya no quieras hacerlas con otra cosa.

De hecho, ésta es una de las tendencias más recientes en adornos para el hogar que se están viendo en bodas y eventos varios. Pueden incluirse acompañando las flores naturales para impregnarse de su aroma, o directamente utilizarse de forma independiente.

Cómo hacer flores de algodón

En cuanto a los materiales necesarios para este trabajo artesanal, vas a necesitar unas ramas secas, algodón, papel de estraza, una cuerda, cola blanca, tijeras y, si quieres, unas hueveras. Como puedes ver, no se trata de un truco que demande gran inversión.

1.Lo primero que debes hacer es tomar las ramas secas naturales y un trozo de algodón entero -es preferible al algodón en disco- y hacer cuatro bolas por cada flor. Acto seguido, corta cuadrados de papel estraza y dóblalos en cuatro partes, dibujándole hojas.

2.Aplica un poco de cola y pega los trozos de algodón en las hojas de estraza, anudando un poco de cuerda sobre la parte inferior. Gracias a este detalle, obtendrás el diseño de flor que estamos buscando.

3.Deja que seque y vuelve a aplicarle pegamento, aunque ahora para pegar las flores a las ramas.

4.Presiona un poco con las manos para que se adhieran bien. Si quieres colocar dos o más flores y tener ramas más tupidas, es el momento de añadir todas las que consideres convenientes.

5.Lo único que falta es encontrar el recipiente ideal para lucirlas, que puede ser un cuento o un jarrón en un punto visible de la casa.

Así de fácil es darle unos toques únicos a esos rincones aburridos de tu vivienda, sin obligarte a cuidar de flores o plantas vivas.

Otra buena idea es pintar el algodón de colores para que las flores no sean blancas sino de cualquier otro color común. Suponiendo que vayas a innovar con este tutorial durante las semanas previas al verano, los colores más recomendables son los tonos cálidos. Píntalas de amarillo, de naranja o de rojo para darle la bienvenida a la estación más calurosa del año con tus flores de algodón.