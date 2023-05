Como todas las cosas, cuando buscamos un primer empleo, sin haber trabajado antes, entonces no sabemos bien de qué manera hacerlo. Se nos hace complicado, porque no tenemos una experiencia previa. Pero no es tan difícil, y muchas empresas están ahora buscando personas jóvenes. Así debes hacer un currículum si no tienes experiencia.

Si todavía estudias, o bien has acabado pero buscas trazarte un futuro laboral, entonces debes saber qué hacer. te damos consejos para ello.

Cómo hacer un currículum si no tienes experiencia

En la Fundación Adecco explican que esto no quiere decir que no tengas habilidades, valores y competencias de gran importancia.

Por esto puede seguir la estructura de un currículum estándar, pero tendrás que equilibrar cada apartado y dar más importancia a la formación, a los intereses profesionales o a las habilidades blandas, es decir, todas las que puedes aportar a la empresa por tu forma de ser, cualidades, competencias….

Presentación

Para empezar, debes hacer una pequeña presentación donde digas quien eres y por qué quieres optar a tal puesto y por qué en esta empresa.

Datos y otros

Luego debes proporciona tus datos (no hace falta todos los personales, pero sí aquellos para que te puedan contactar) y una fotografía actualizada.

Formación académica

Si la tienes extensa, será mejor para ti porque podrás poner muchas más cosas en este apartado. Destaca lo que has aprendido, los trabajos que has realizado, si has tenido buenas calificaciones, entonces también comentarlas. Si todavía estás estudiando, debes destacarlo para dar a conocer la posibilidad de realizar prácticas.

Voluntariado, prácticas…

Según Fundación Adecco, no solo los trabajos remunerados otorgan experiencia. Es importante que destaques cualquier tipo de experiencia, ya sean prácticas, voluntariado o tareas del hogar/cuidado de familiares.

Otros cursos

Se trata de incluir formación de corta duración o que no tenga que ver directamente con el puesto al que aspiras, pero también es recomendable mostrar interés en otras materias.

Idioma

Es otra de las aptitudes que debes destacar, especialmente si tienes más de un idioma, y cuál es tu nivel.

Otros datos

Como no tienes experiencias que poner, siempre es factible dejar más datos, como cuáles son tus valores, responsabilidades, actitudes y aptitudes.

Por otro lado, es bueno señalar si tienes disponibilidad inmediata, que tipo de jornada, qué horario tienes o te gustaría hacer, etc.

Si en linkedin tienes contactos, y además sueles aportar información, no está de más dar a conocer cuál es tu perfil en esta red social.