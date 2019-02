Cualquier cerradura de las puertas de casa se puede cambiar de forma fácil con la guía de pasos que te ofrecemos.

Tener una cerradura rota en alguna de las puertas de casa puede hacer no solo que la puerta se quede abierta, sino todo lo contrario ya que al cerrar es posible que nos quedemos encerrados. Veamos entonces, una sencilla guía de pasos en la que te explicamos cómo cambiar una cerradura.

Puede que hayas perdido las llaves de casa de modo que el problema no estará en una cerradura rota sino en tener que cambiarla para evitar que puedan entrar los ladrones, y aunque no lo creas, cambiar la cerradura es algo muy sencillo siempre y cuando no se trate de una cerradura de seguridad, ya que en este caso será aconsejable contratar los servicios de un cerrajero.

Pasos para cambiar una cerradura