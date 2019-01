Si deseas poder eliminar un bronceado en exceso o uniforme, existen varios remedios que son eficaces para devolver la piel a su tono natural.

Tener una piel bronceada todo el año, es algo que muchas personas desean, pero si te has puesto moreno en pleno invierno, quizás no desees que todo el mundo resalte el color bronceado de tu piel de modo que vamos a ver a continuación, cómo eliminar el bronceado paso a paso, y de forma fácil.

Cualquier bronceado generalmente desaparece en 3 o 4 semanas, con solo ducharse a diario, pero si te has puesto moreno durante las vacaciones de Navidad que has celebrado en un país cálido o quizás si te has bronceado por trabajar al sol, quizás quieras eliminar el bronceado de manera rápida para volver a tener una piel clara, y para ello existen algunos remedios que os explicamos a continuación.

Pasos para eliminar el bronceado