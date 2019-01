Aprende cómo se usan los signos de puntuación, te permitirá expresarte mejor y con más sentido.

Todos sabemos escribir pero ¿sabemos realmente cómo se utilizan todos y cada uno de los signos de puntuación y qué son estos exactamente? Veamos a continuación, una completa guía de pasos en la que te explicamos cómo se usan los signos de puntuación.

Aunque no nos lo parezca, los signos de puntuación son una parte fundamental de la escritura. A menudo, es el dominio en su uso distingue a un escritor profesional de uno que no lo es o una persona que no comete faltas y sabe cómo dar sentido a su escritura frente a una que no sabe cómo expresarse. Los signos de puntuación se establecen a partir de un sistema de signos que se utilizan para comenzar, terminar o separar oraciones, partes de oraciones o palabras. A la luz de esta definición, veamos qué son los elementos de puntuación y qué reglas obedecen.

Pasos sobre cómo se usan los signos de puntuación

Veamos ahora todos y cada uno de los signos de puntuación en la lengua española y cómo se utilizan correctamente.

Una premisa sobre el uso de estos signos. A menos que se indique lo contrario, cuando estamos escribiendo en un ordenador, como en un documento de Word, cada signo de puntuación debe combinarse siempre con la última letra de la palabra que la precede y separarse con un espacio de la letra inicial de la palabra que la sigue.

Veamos ahora cómo usar cada signo de puntuación: