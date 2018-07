Los conejos pueden ser una de las mejores mascotas que tener en casa, pero si compramos uno que sea pequeño o lo adoptamos de parte de alguien que no lo puede cuidar, puede que nos sea difícil saber cuantos años tienen de modo que no seremos conscientes de si necesitan o no cuidados o alimentación especial. Veamos a continuación, cómo saber la edad de un conejo, paso a paso, y de manera fácil.

La edad de los conejos

Los conejos son animales que duran muchos años por lo que a veces puede ser complicado saber qué edad tienen. Por norma general, un conejo puede llegar a vivir una media de unos 15 años, algo que es mucho si tenemos en cuenta que si lo traducimos en edad humana, pueden ser unos 104 años, y con dos semanas es como si el conejo ya tuviera dos años humanos.

Entonces ¿cómo averiguo la edad de mi conejo? Veamos en qué debes fijarte y quizás de este modo sepas aproximadamente qué edad tiene o si se trata de un ejemplar joven o mayor.

Pasos para saber la edad de un conejo

Existen varios modos para saber la edad de un conejo de modo que puedes aplicar uno de ellos para averiguar cuantos años tiene tu mascota.

Talones del conejo

Uno de los indicativos más certeros para saber la edad del conejo es fijarse en los talones. En concreto, los de las patas traseras. Si notas una piel suave y llena de pelo, significa que estás ante un animal joven de apenas un año, en cambio si miras los talones de un conejo y ves que están como desgastados, sin apenas piel y se ve la piel sucia o agrietada, significará que se trata de un conejo adulto.

Dientes del conejo

¿Sabes que los dientes de conejo están creciendo continuamente ? Así es: nunca dejan de crecer de modo que en principio es difícil entender la edad de un conejo a partir de los dientes pero guíate por esto. Abre la boca de tu conejo y si ves que los dientes son todos iguales, es que se trata de un conejo joven o pequeño, en cambio, si el conejo presenta problemas relacionados con los dientes, significará que es un conejo grande pero además no solo eso, sino que también puede que no haya recibido una nutrición adecuada.

Por otro lado, unos dientes blancos indican que es joven aunque no te fíes mucho de esto, ya que con la alimentación del conejo a base de heno y otros vegetales, es fácil que enseguida se le pongan amarillos o sucios, de modo que te será más complicado saber la edad.

Pelo del conejo

El pelo del conejo nos puede servir también para saber su edad aunque cuidado porque dependiendo de la estación del año, es posible que nuestro conejo cambie de pelaje y se quede sin apenas pelo durante un tiempo. Entonces de poco te servirá mirarle el pelo para saber su edad. De todos modos pues fijarte en si tiene el pelaje muy limpio y suave para determinar que sea un ejemplar joven, o si tienes un conejo de color marrón, gris o negro, quizás deberías fijarte en si ves un pelo blanco a modo de cana.

Genitales del conejo

Los genitales del conejo es otro indicativo para saber su edad, y en concreto tendremos que fijarnos en si está o no castrado. Los conejos se pueden esterilizar cuando alcanzan la madurez sexual, es decir, alrededor de los 4 a 6 meses de modo que si te dicen que está esterilizado ya puedes pensar que ha superado el medio año o de hecho, el año.

Carácter del conejo

Por último podemos señalar también el carácter o el comportamiento del animal para saber si tienes más o menos edad, pero piensa que los conejos tienen su propio carácter, único y diferente entre sí. De todos modos, deciros que a partir del segundo año, los conejos suelen calmarse mucho y más si están castrados.