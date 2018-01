Si estás cerca de la playa estás de enhorabuena. Elige el lugar perfecto y reorganiza sitios para poder sentarse ¿qué podemos elegir? Toma troncos que vayas encontrando, piedras grandes (rocas), etc. Lo ideal es usar todo lo que nos da la naturaleza, pero si no hay mucho donde elegir tendrás que optar por llevar tantas sillas como precises.

Las invitaciones

Invita al mayor número de personas que puedas. Una fiesta sin personas no es una fiesta. No debería de ir gente no conocida, pues te sentirás un poco incómodo. Lo malo es que la playa es un lugar abierto y te puedes encontrar con visitantes que se acoplen incómodos.