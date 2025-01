El líder de la asociación que se ha querellado contra cargos de Mazón fue en listas de Compromís

Cristian Lesaec, presidente de la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud, que este miércoles ha presentado una querella contra cinco cargos de la Generalitat Valenciana por lo que la citada asociación considera inacción en la riada, ha formado parte como candidato de Compromís per Alfafar en las elecciones locales de 2019 y 2023. La querella presentada por la citada asociación también está dirigida contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo. En esa querella, se acusa a esos mismos cargos de hasta cinco supuestos delitos.

Otra candidata de Compromís, en este caso en la localidad alicantina de Llíber, Andrea Kruithof, es una de las impulsoras de Mai Mes, el Nunca Mais valenciano, que según diversos medios también prepara una querella contra la que fue la cúpula de la Conselleria de Emergencias durante la DANA. Es decir, prácticamente, contra los mismos cargos que la presentada por la Asociación de Damnificados de Cristian Lesaec.

En el caso de Cristian Lesaec, su nombre aparece en el número 6 de la lista presentada por Compromís Per Alfafar: Compromís Municipal a las elecciones locales de 2019. Cuatro años más tarde, en los comicios locales celebrados en 2023, repitió. En este caso, como número 5 de Compromís Per Alfafar Acord Per Guanyar. Tras la DANA, Cristian Lesaec ha aparecido en diversos medios e incluso ha sido entrevistado en la televisión autonómica valenciana A Punt.

Por lo que respecta a Andrea Kruithof, ha sido candidata a la Alcaldía de Llíber, un pequeño municipio ubicado al norte de la provincia de Alicante, en 2019 bajo las siglas de Compromís Per Llíber. Entonces, encabezó una lista conformada exclusivamente por mujeres. Su relevo, en 2023, lo tomó Avant Llíber-Acord Per Guanyar. Una formación liderada por Caterina Ausina Fullana en la que Andrea Kruithof Ausina estaba situada como segunda suplente.

La Asociación de Damnificados, que preside Cristian Lesaec, ha formalizado este miércoles la presentación de una querella contra cinco cargos que el 29 de octubre, el día de la DANA, formaban parte de la Conselleria de Emergencias del Gobierno valenciano. Entre los querellados se encuentran la consellera Salomé Pradas y el secretario autonómico Emilio Argüeso. Esta asociación no ha dirigido sus acciones penales contra Carlos Mazón, al que sí contempla llamar como testigo.

Se da la circunstancia de que según han publicado algunos medios, que Mai Mes impulsa a su vez otra querella contra Salomé Pradas y Emilio Argüeso. Y, además, contra el propio Carlos Mazón. Contempla, también, las posibles responsabilidades de otras Administraciones, en referencia a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Es decir, la dirigida también por Miguel Polo.

Se da la circunstancia de que la presentación de la querella de la asociación de damnificados y el impulso a la de Mai Mes se han producido en los días previos a la que este sábado será la cuarta manifestación contra la gestión de la DANA por parte de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en Valencia.