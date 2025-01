Comer como si estuvieras en Japón sin salir de Madrid: el mercado callejero escondido en la capital

Madrid no deja de sorprendernos con su capacidad para acercarnos a culturas de todo el mundo, y la gastronomía asiática no es una excepción. Si alguna vez has soñado con pasear por las vibrantes calles de Tokio, Bangkok o Shanghái, ahora puedes vivir esa experiencia sin salir de la ciudad. En pleno corazón financiero de Madrid, un nuevo mercado callejero ha llegado para transportarte a Japón a través de los sabores, colores y aromas más auténticos. Su nombre es Okio Asian Street Market, y promete convertirse en uno de los destinos más populares de la capital.

Con una ambientación que incluye farolillos, neones y un Maneki-neko gigante dándote la bienvenida, Okio ha conseguido recrear la atmósfera de los tradicionales puestos de comida callejera asiáticos. Pero aquí no sólo se trata de comer: también es un lugar para divertirse con amigos, gracias a su oferta de ocio que combina karaoke, máquinas arcade y sesiones de DJ. Este rincón escondido en el Paseo de la Castellana, 77, ya está dando de qué hablar y se perfila como una parada obligatoria para los amantes de la street food y el entretenimiento y para quienes deseen vivir la experiencia de viajar a Japón pero si la necesidad de salir de Madrid. El mercado callejero más de moda y que triunfa en la capital, ¿te lo vas a perder?.

Comer como si estuvieras en Japón sin salir de Madrid

El corazón de Okio es su oferta gastronómica, que reúne lo mejor de la comida callejera de países como Japón, Tailandia, Vietnam y Taiwán. Los ocho puestos temáticos están pensados para satisfacer todos los paladares, con platos que van desde el reconfortante ramen hasta los dulces más emblemáticos del continente asiático. Algunos de los destacados son:

Wok Society , donde podrás disfrutar de noodles salteados al momento con los ingredientes más frescos.

, donde podrás disfrutar de noodles salteados al momento con los ingredientes más frescos. Anime Ramen , el paraíso de los amantes del ramen, con caldos ricos y combinaciones únicas.

, el paraíso de los amantes del ramen, con caldos ricos y combinaciones únicas. Nem Nem , especializado en delicias vietnamitas como los nems o rollitos de primavera.

, especializado en delicias vietnamitas como los nems o rollitos de primavera. Sushi Experience, un puesto dedicado al sushi, con opciones tradicionales y creativas.

un puesto dedicado al sushi, con opciones tradicionales y creativas. Gyozas Chen , famoso por sus gyozas y baos de cerdo a la barbacoa.

Shao Kao, que trae la esencia de las parrillas asiáticas con yakitoris y robatas.

, famoso por sus gyozas y baos de cerdo a la barbacoa. Shao Kao, que trae la esencia de las parrillas asiáticas con yakitoris y robatas. Okashi Sweet, el rincón para los más golosos, con bubble tea, postres japoneses y café.

Además de estos puestos que te transportarán hasta el mercadillo callejero que siempre vemos en los vídeos de viajes a Japón, Okio Madrid cuenta con una barra de bebidas y cócteles que complementa la experiencia culinaria, ideal para acompañar los sabores asiáticos con una bebida refrescante.

Mucho más que comida

Okio no se queda sólo en la gastronomía. Este mercado callejero ha sabido incorporar el espíritu festivo y social de Asia en su espacio. En su planta principal, además de los puestos de comida, encontrarás un social bar donde las sesiones de DJ y las máquinas arcade crean un ambiente único. Pero lo más especial se encuentra en su planta superior: un karaoke a la asiática con tres salas privadas adaptadas al número de participantes.

Estas salas de karaoke permiten disfrutar de una experiencia auténtica y divertida, ya sea con amigos o familiares. Si buscas algo diferente para una celebración o simplemente quieres pasar un buen rato, este rincón es perfecto para cantar tus canciones favoritas mientras disfrutas de un ambiente inspirado en Japón.

Horarios y accesibilidad

El Okio Asian Street Market está diseñado para que puedas visitarlo en casi cualquier momento del día. Su horario es amplio:

De domingo a jueves, abre de 13:00 a 23:30.

Viernes y sábados, extiende su cierre hasta las 00:00.

Este horario lo convierte en un lugar ideal tanto para una comida rápida como para una cena relajada. Además, su ubicación estratégica en el Paseo de la Castellana lo hace fácilmente accesible tanto para quienes viven en Madrid como para quienes están de visita.

Una experiencia en constante expansión

Okio no solo ha llegado a Madrid para quedarse, sino que planea seguir creciendo. Actualmente cuenta con otro espacio en el Centro Comercial Palacio de Hielo, y pronto abrirá un tercer local en la exclusiva calle Serrano, en el barrio de Salamanca. Con esta expansión, Okio se consolida como un referente en la oferta de street food asiática en la capital, ofreciendo una experiencia única que combina gastronomía, entretenimiento y cultura.

Si estás buscando una manera diferente de disfrutar la ciudad y te apasiona la cocina asiática, no dejes de visitar Okio Asian Street Market. Con cada bocado, sentirás que has viajado al otro lado del mundo, sin necesidad de salir de Madrid. Una propuesta que reúne lo mejor de Asia en un ambiente vibrante, moderno y, sobre todo, delicioso. ¡No te lo puedes perder!.