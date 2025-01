Vuelve a Lidl la semana asiática: 5 cosas que voy a comprar hoy mismo

Si eres amante de la gastronomía de países como China o Japón, no puedes perderte lo que te voy a proponer. Lidl vuelve a transportarnos a los sabores del Lejano Oriente con su esperada semana asiática. Por ello, si eres fanático de la gastronomía internacional y en concreto de la oriental, este es el momento perfecto para llenar tu despensa con productos únicos y de alta calidad a precios irresistibles. Esta edición llega cargada de opciones para disfrutar de deliciosos platos en casa, sin complicaciones y con un toque exótico que hará las delicias de toda la familia.

Desde platos preparados hasta ingredientes esenciales para cocinar recetas tradicionales, Lidl ofrece una selección pensada para los amantes de la comida asiática. Por ello, te comparto a continuación las cinco joyas de la semana asiática de Lidl que pienso comprar hoy mismo. Y al final, no te pierdas un apartado especial con otras opciones que también están disponibles y que no querrás dejar pasar. Lo mejor de esta promoción es que todos los productos vienen con precios accesibles, formatos convenientes y sabores auténticos que te permitirán explorar nuevas combinaciones. Si todavía no has probado la gama asiática de la marca Vitasia, prepárate para una experiencia gastronómica única. ¡Vamos con los productos estrella de esta semana!.

Fideos con pollo y arroz nasi goreng

Uno de los clásicos que no pueden faltar en la semana asiática de Lidl son los platos preparados asiáticos, como los fideos con pollo o el nasi goreng. Ambos vienen en prácticos boles listos para calentar y disfrutar en cuestión de minutos. Con un precio de 3,29 euros, son ideales para una comida rápida y deliciosa. El nasi goreng, un plato típico de Indonesia, combina arroz, pollo y especias que llenan de sabor cada bocado. ¡Perfectos para quienes buscan algo diferente y nutritivo sin complicarse en la cocina!. Lo único que tienes que hacer para disfrutar de este plato, es pinchar el plástico protector, calentar durante tres o cuatro minutos en el microondas y listo.

Galletas de la suerte

Si buscas un toque divertido para compartir con amigos o familia, las galletas de la suerte son un imprescindible. Cada caja contiene 10 unidades y cuesta 1,79 euros. Estas galletas no sólo ofrecen un bocado crujiente y delicioso, sino que también esconden mensajes motivadores y curiosos en su interior. Sé el anfitrión perfecto con este detalle que sorprenderá a tus invitados y dará un toque especial a tus reuniones.

Pollo estilo asiático con salsa teriyaki

Otra joya de la semana asiática es el pollo estilo asiático, que viene marinado con una deliciosa salsa teriyaki. Esta caja de 300 gramos tiene un precio de 3,49 euros y es ideal para quienes quieren disfrutar de una cena rápida sin sacrificar el sabor. Solo necesitas freírlo y acompañarlo con arroz o vegetales, añadiendo la salsa teriyaki, para tener un plato completo y delicioso. Su textura y sabor te harán sentir como si estuvieras en un auténtico restaurante japonés.

Fideos Thai con salsa

Por tan solo 1,99 euros, los fideos Thai con salsa son una opción rápida y deliciosa que viene en tres variedades: con salsa curry, thai o agridulce. Este envase de 330 gramos es perfecto para una comida individual o para combinar con otros platos de la gama Vitasia. Su sabor auténtico y facilidad de preparación los convierten en un must para los amantes de la comida tailandesa. Solo necesitas dos minutos en el microondas para tener una experiencia gourmet en casa.

Lassi de piña y coco

Para acompañar tus platos o simplemente disfrutar de una bebida refrescante, el lassi de piña y coco es la elección perfecta. Este yogur bebible, inspirado en la tradición india, viene en un envase de 250 gramos y cuesta solo 0,99 euros. Su textura cremosa y el equilibrio entre la dulzura de la piña y el coco lo convierten en una bebida deliciosa para cualquier momento del día.

Otras delicias que no te puedes perder de la semana asiática de Lidl

Además de los productos estrella mencionados, la semana asiática de Lidl incluye muchas más opciones que vale la pena explorar:

Dim Sum: bolsitas de masa rellenas de carne o vegetales por 2,49 euros.

bolsitas de masa rellenas de carne o vegetales por 2,49 euros. Flautas de pollo al curry : perfectas para una cena por 2,49 euros.

: perfectas para una cena por 2,49 euros. Pan Naan : ideal para acompañar tus platos de curry por 1,49 euros.

: ideal para acompañar tus platos de curry por 1,49 euros. Pan de gambas : crujiente y sabroso por 1,79 euros.

: crujiente y sabroso por 1,79 euros. Salsas asiáticas: como la chili dulce, teriyaki o curry, desde 1,49 euros.

como la chili dulce, teriyaki o curry, desde 1,49 euros. Fideos de arroz: una base versátil para tus recetas por 1,19 euros.

una base versátil para tus recetas por 1,19 euros. Especias asiáticas: como curry, jengibre o garam masala, desde 0,99 euros.

La variedad y calidad de esta colección hacen que la semana asiática de Lidl sea una de las más esperadas del año. No pierdas la oportunidad de llenar tu cocina con estos sabores y disfrutar de la gastronomía asiática sin salir de casa. ¡Corre a tu Lidl más cercano y descubre todo lo que tienen para ti!.