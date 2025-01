La reducción de la jornada laboral en el sector del turismo ya se ha calculado que supondría 2.348 millones, es decir, un incremento en costes de un 5%, además de un descenso en la productividad del 8%. Sin embargo, el mayor problema golpearía en los contratos de los empleados que viven del turismo, ya que , como ha explicado Exceltur a OKDIARIO: «Para poder suplir la jornada reducida vamos a tener que acudir, sobre todo las pymes, a la contratación a tiempo parcial. Por tanto, la reducción de jornada causará un efecto indirecto no deseado si lo que queremos es generar y mantener empleos de jornadas a tiempo completo».

«En el sector del turismo en jornada alta a veces se contemplan turnos de 12 horas al día, por lo que en estos casos con la reducción de jornada… Se tendrá que dividir y que los contratos sean parciales. Por ejemplo, siempre tiene que haber alguien en la recepción de los hoteles por normativa, aunque haya horas a las que no vaya a llegar nadie. Entonces, tienes que poner a otra persona para que haga el resto de horas», defienden desde Exceltur.

Cae la productividad un 8%

La reducción de jornada supone un fuerte incremento de costes para el sector del turismo. «La reducción de jornada supondría 2.348 millones de euros más, lo que significa un aumento del 5% de los costes de las empresas turísticas. Además, también supondría una caída del 8% de los beneficios anuales. De hecho, el sector del turismo tiene una serie de peculiaridades, que hacen que esta medida impacte de manera mucho más intensa que en otros sectores, ya que, afecta, a la mayor parte, al 75% de las actividades que tienen que ver con el turismo», aclaran.

La reducción de jornada en la hostelería

Esta situación también es más intensa en la hostelería. «En la restauración, la reducción de jornada significa un incremento de los costes de personal del 5,3% y una caída de la rentabilidad del 19%», aseguran.

Aumento de un 5% en los costes

Hace poco en Fitur, el CEO de Meliá y también presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, hablaba a OKDIARIO del impacto en el sector hotelero de la reducción de la jornada laboral. En concreto, Escarrer considera que «la aplicación de la reducción de la jornada laboral sería desastroso. Nosotros hemos cuantificado que esta medida incrementaría los costes sociales en un 5,6%».

El hecho de reducir la jornada laboral a 37,5 horas afectaría gravemente al sector de la hostelería, sobre todo causaría un gran aumento de costes. «En nuestro sector hay muchos turnos de ocho horas en recepción, en conserjería, en mantenimiento, en portería… Y no se pueden romper los turnos. Entonces esto nos supondría un coste adicional muy importante», explica Escarrer.

Escarrer también está en contra de que no se haya tenido en cuenta a todas las partes para tomar la decisión. «Creemos que no es la forma adecuada, ya que, sobre todo, no hay voluntad por parte del Gobierno de sentarse con la patronal a hablar de estos temas. Entonces, si se va a negociar únicamente entre sindicatos y Gobierno… Pues tenemos todas las de perder», defiende Escarrer.