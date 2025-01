En febrero de 2025, Madrid se convierte de nuevo en e el epicentro cultural con una impresionante oferta de exposiciones para todos los gustos. Desde grandes nombres del arte contemporáneo hasta muestras históricas y temáticas, la ciudad invita a explorar su vibrante panorama cultural. Este mes destaca por exposiciones únicas que combinan tradición, tecnología e innovación, convirtiéndose en una cita ineludible para los amantes del arte.

Las galerías y museos de Madrid se llenan de propuestas que reflejan el talento de artistas consagrados y emergentes. Entre las exposiciones, encontramos desde esculturas monumentales y fotografía hasta instalaciones sensoriales y representaciones de arquitectura histórica. La riqueza cultural de Madrid en febrero no sólo es amplia, sino también accesible, con opciones gratuitas para aquellos que deseen disfrutar del arte sin coste. Si estás en Madrid o planeas visitarla, aquí tienes una selección de las mejores exposiciones para descubrir este mes. No importa si eres un apasionado del arte o simplemente buscas una experiencia diferente, estas muestras ofrecen algo especial para todos. Toma nota, porque estas son las mejores exposiciones en Madrid en Febrero de 2025.

Exposiciones destacadas en febrero de 2025

Entre las exposiciones más destacadas para visitar este mes si estás este mes, podemos encontrar una amplia variedad pero algunas de las más esperadas son las siguientes:

Los Nenúfares y Twombly en el Museo La Neomudéjar

El Museo La Neomudéjar de Madrid acoge, hasta el próximo 16 de febrero, la fascinante exposición Los Nenúfares y Twombly, una muestra que une dos mundos aparentemente distantes: el impresionismo sublime de Claude Monet y la expresividad abstracta de Cy Twombly. El artista Manolo Oyonarte construye un puente entre estos referentes para ofrecer al espectador una experiencia artística profundamente introspectiva y trascendental.

La exposición se compone de una treintena de obras que emergen como una exploración personal y estética del autor, influenciada por la vivencia de contemplar Los Nenúfares en el Musée de l’Orangerie de París. Desde esta inspiración inicial, Oyonarte reinterpreta la contemplación artística como un acto político, trascendiendo el tiempo y el espacio. En su obra, se fusionan los ecos de San Juan de la Cruz, Antonio Machado y los conceptos de equilibrio y tensión de Cy Twombly, creando una narrativa visual que bebe tanto del misticismo como de la materia terrenal.

Entre tonos grises, rosas y destellos de negro y rojo, Oyonarte recrea atmósferas que reverencian la obra de Twombly, generando un diálogo cromático entre el Neorromanticismo y la abstracción contemporánea. Cada pieza invita al espectador a detenerse y reflexionar sobre la conexión entre el arte, la política y la experiencia estética. Puedes visitarla hasta el 16 de febrero en el Museo La Neomudéjar en la Calle Antonio Nebrija, s/n.

Flores, peces y toros de Miquel Barceló

Desde el 29 de enero hasta el 29 de marzo, la obra de Miquel Barceló llega a Madrid y en concreto a la Galería Elvira González de Madrid. En esta exposición, el artista refleja su visión del mar, los toros y las flores, a través de un estilo único que mezcla tradición y modernidad. La muestra está disponible en un horario flexible que facilita su visita.

Los 100 metros libres. Vida y milagros de la Escuela de Cine

Ubicada en la Filmoteca Española hasta el 27 de abril, esta exposición recorre los hitos de la famosa escuela de cine, destacando cómo sentó las bases para algunas de las obras más emblemáticas del cine español. Es ideal para los cinéfilos y para aquellos que quieran entender el impacto del séptimo arte en la cultura.

Exposición de Alex Katz

En el Museo Thyssen-Bornemisza, hasta el 14 de marzo, podrás sumergirte en los vibrantes retratos y paisajes del reconocido artista estadounidense Alex Katz. Sus obras combinan colores vivos y líneas simples para ofrecer una perspectiva fresca y cautivadora.

Rafael Canogar. [I] Realidades

Del 30 de enero al 18 de mayo, CentroCentro presenta esta amplia muestra del trabajo de Rafael Canogar, que incluye más de sesenta obras realizadas entre 1949 y 2024. Collages, relieves y pinturas destacan en esta exposición que muestra la evolución del artista.

Escaparates de Madrid: un viaje artístico por los comercios centenarios

Esta exposición, en el Centro Cultural Clara del Rey hasta el 1 de marzo, relata la historia de Madrid a través de caricaturas y retratos de sus emblemáticos comercios. Es un homenaje a la esencia y el alma de los barrios históricos de la ciudad.

Exposiciones gratuitas

Además de las destacadas que acabamos de mencionar, te dejamos una selección de otras de las opciones gratuitas del mes:

Beethoven. Del corazón al corazón

En el Espacio Cultural Serrería Belga, esta exposición multisensorial celebra el bicentenario del legendario compositor Ludwig van Beethoven. Disponible hasta el 23 de febrero, es perfecta para quienes buscan una experiencia artística inmersiva.

La Fiesta de la Primavera

En plena celebración del Año Nuevo Chino y en el Centro Cultural Usera, del 31 de enero al 16 de febrero, esta exposición de fotografías transmite un mensaje de esperanza y solidaridad hacia los pueblos del mundo. Es una muestra ideal para disfrutar en familia.

28º Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña

Hasta el 1 de marzo, el Museo de Misiones Salesianas acoge esta conmovedora exposición que reúne las mejores fotografías humanitarias del último año. Es una oportunidad única para reflexionar sobre los retos globales a través del arte.

Casas Bajas de Santi Vaquero

En el Centro de Arte Contemporáneo Quinta del Sordo, hasta el 30 de mayo, esta exposición fotográfica pone en valor la arquitectura tradicional de Vallecas y su influencia en la identidad de Madrid. Una muestra cargada de nostalgia y autenticidad.

Oh, si os pudiera escuchar / Oh, If Only I Could Listen

La primera exposición del artista Pol Taburet en España, disponible en el Pabellón de los Hexágonos hasta el 14 de marzo. Es una excelente oportunidad para conocer la obra de este joven creador de gran proyección internacional.

El mes de febrero en Madrid ofrece una oportunidad inmejorable para disfrutar del arte en todas sus formas. Desde exposiciones de gran renombre como la de Miquel Barceló hasta muestras gratuitas que reflejan la esencia de la ciudad, las opciones son infinitas. Si estás en la capital española, no pierdas la oportunidad de explorar estas maravillas culturales.