Sorpresón colosal: paralizan una obra de viviendas en Ibiza tras hallar una estatua de Hércules de 1700 años

Una construcción en pleno centro de Ibiza dio un inesperado giro cuando los trabajos destinados a levantar un bloque de viviendas sociales se detuvieron de forma inmediata tras descubrirse un objeto que ningún técnico esperaba encontrar.

Bajo el suelo de una de las avenidas más transitadas de la ciudad apareció una estatua de Hércules cuya conservación excepcional ha sorprendido a arqueólogos, instituciones y hasta a especialistas internacionales.

El hallazgo se produjo en la avenida Isidor Macabich, donde el Instituto Balear de la Vivienda desarrollaba las excavaciones para habilitar dos niveles subterráneos en un proyecto de 60 viviendas.

A apenas dos metros de profundidad, los arqueólogos identificaron una pequeña talla de madera que pronto reveló su enorme valor: una representación de Hércules fechada alrededor del siglo III d. C., según informa Primera Hora.

La obra, de unos 30 centímetros, presenta un nivel de detalle que asombró a los especialistas, quienes remarcan que la supervivencia de una pieza orgánica durante tantos siglos es extremadamente rara.

Ante la relevancia del hallazgo, la actividad constructiva quedó paralizada de inmediato para garantizar el análisis meticuloso del yacimiento y preservar su integridad.

El secreto de la conservación de la estatua de Hércules: un entorno subterráneo que actuó como refugio milenario

La excepcional preservación de la estatua se explica por el nivel freático de la zona, localizado apenas a un metro y poco bajo la superficie. Allí, la pieza permaneció sumergida en un ambiente sin oxígeno, con humedad y temperatura constantes, condiciones ideales para evitar su degradación.

La arqueóloga Glenda Graziani, codirectora de la intervención, explicó que esta combinación de factores ha permitido recuperar materiales que suelen desaparecer en contextos urbanos.

La escultura está actualmente bajo tratamiento en el laboratorio del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, donde se somete a procesos de limpieza y conservación que permitirán precisar su origen y significado dentro del marco simbólico romano presente en la isla.

Restos orgánicos y pistas sobre la vida romana y medieval en Ibiza

Junto a la figura de Hércules se localizaron semillas, restos de higos, fragmentos de madera, una suela de cuero y una granada aplastada.

Estos elementos, poco frecuentes en excavaciones por su fragilidad, indican que el espacio pudo haber funcionado como pozo o estructura hidráulica romana reutilizada posteriormente como vertedero.

Además, el yacimiento incluye materiales de época islámica, cuyos restos vegetales están siendo analizados en el programa europeo Meedfreenrev, orientado a estudiar la evolución agrícola del Mediterráneo occidental en la Edad Media. Este proyecto está dirigido por varias universidades europeas y financiados por el European Research Council.

Los estudios, dirigidos por especialistas como J. Ros del ISEMA, ayudarán a comprender cómo cambiaron las actividades económicas y el uso del paisaje ibicenco entre la etapa romana y la andalusí.

Esta combinación excepcional de materiales convierte al hallazgo en una pieza importante, capaz de revelar con una nitidez inédita la vida cotidiana y las transformaciones históricas de Ibiza a lo largo de casi dos milenios.