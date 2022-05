¿Quién es el Papa que más ha vivido?

Con sus 95 años actuales, el Emérito Benedicto XVI se ha convertido en el Papa que más ha vivido y que en ha ocupado la Catedral de San Pedro en la historia. Aunque el historial de Benedicto lleva un asterisco: como Papa emérito, es uno de los pocos pontífices que ha renunciado a su cargo. No olvidemos que, a lo largo de los años, ha sido más frecuente que los papas mueran en el trono. Benedicto supera la edad del Papa León XIII, quien murió en el trono a los 93 años, y reinó desde 1878 hasta 1903, alrededor de 25 años. Debido a que Benedicto ya no está al frente de la Iglesia Católica, no es el papa reinante de mayor edad, una distinción que todavía le pertenece a León. Su nombre de origen es Joseph Ratzinger, Benedict vivió su infancia e ingresó al seminario en Alemania, su país natal. Se destacó como un sacerdote conservador y totalmente ortodoxo.

El Papa Benedicto se ha convertido en el Papa que más ha vivido a lo largo de la historia

Si bien Benedicto fue el Papa que más ha vivido a lo largo de la historia, su período al frente de las funciones como Papa de la Iglesia Católica Romana fue menor que el de otros pontífices.

Fue Arzobispo de Múnich y Freisburg en 1977 y más tarde fue ascendido al Colegio Cardenalicio en 1993. Ocupó el cargo como Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante más de una década, antes de ser elegido Papa después de la muerte del Papa Juan Pablo II.

Benedicto renunció a la Santa Sede en el año 2013 después de haber estado en funciones casi ocho años. Esto lo convirtió en uno de los pocos papas que dejó su reinado en vida, y también en el Papa que más ha vivido.

Su papado fue turbulento, ya que durante el mismo se revelaron una serie de escándalos relacionados con la depredación sexual de menores por parte de integrantes del clero y en consecuencia una batalla aún en curso por la transparencia dentro del Banco del Vaticano.

La razón oficial de su renuncia fue por estado de salud. Una batalla médica que Ratzinger todavía está librando día a día en su retiro mientras continúa escribiendo y comprometiéndose con actividades académicas.

Resignación de Benedicto XVI

En febrero de 2013, a la edad de 85 años el Papa Benedicto XVI anunció que renunciaría el 28 de febrero de 2013, convirtiéndose en el primer Papa en siglos en dejar su cargo.

Según varios informes de los medios, la decisión de Benedicto se centró en su vejez y su debilidad física y mental.

En una declaración, el Papa explicó: «He llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido a una edad avanzada, ya no son adecuadas para un ejercicio adecuado».

Y así fue como justificaba su retiro con solo ocho años en ejercicio, pero convirtiéndose sí, en el Papa que más ha vivido.