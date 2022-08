¿Qué es la criptografía y cómo se ha usado en la historia?

La mensajería siempre ha sido algo muy importante a lo largo de la historia, lo malo es que no era tan eficiente como es hoy en día ya que, al ser únicamente en formato físico, podría ser interceptada antes de llegar a su destino y en el caso de que fuese un mensaje importante o que contuviese información confidencial, esto sería un grave imprevisto. Es por esto por lo que surgió la criptografía.

¿Qué es la criptografía?

La criptografía es el conjunto de técnicas utilizadas para cifrar y codificar datos, información y mensajes para evitar que un tercero pueda acceder a ellos sin la autorización necesaria.

Es una de las áreas que componen la criptografía junto con la estegoanálisis, la esteganografía y el criptoanálisis, se encuentra la contrarrestación de la criptografía, la cual en lugar de cifrar mensajes se encarga de descifrarlos. Esta tiene la misma importancia que la criptografía, es por eso que han existido organizaciones que se han ido encargando de esta labor, como por ejemplo la NSA (los descifradores de códigos de la WWII).

La importancia de la criptografía es tal que ha hecho cambiar el curso de conflictos de tales magnitudes como la segunda guerra mundial. El criptoanálisis no se queda atrás, ya que muchos gobiernos lo emplean para obtener ventaja táctica y obtener información que de otra forma les sería inalcanzable. Sin embargo, esto no es ninguna novedad, ya que a lo largo de sus aproximadamente 4000 años de historia este conjunto de técnicas ha dado mucho juego.

El origen de la criptografía

La palabra criptografía proviene del prefijo griego “krypto” (oculto) y el sufijo “graphos” (escribir) por lo que es fácil deducir el significado de la palabra, escritura oculta.

Tomamos como criptografía cualquier mensaje cuya información solo pueda ser extraída por el emisor y el receptor, excluyendo a cualquier persona ajena. En la práctica, si algún tercero se encuentra con el mensaje solo se encontraría con una jerga sin sentido, quedando así el contenido del mensaje oculto.

Teniendo esto en cuenta podríamos descartar que los jeroglíficos fuesen el tipo de criptografía más antigua, ya que solo era un tipo de escritura, no escondía nada, pero esto no fue siempre así. Gracias a la piedra de Rosetta se comenzaron a poder descifrar los jeroglíficos y se descubrió que existían algunos “jeroglíficos no estándares” puestos a propósito para complicar los textos.

Existen ejemplos de criptografía en casi todas las culturas y civilizaciones conocidas incluyendo la griega, Esparta, el famoso cifrado César de los romanos e incluso en la Biblia se mencionan sistemas de cifrados como el Atbash.

¿Habías oído hablar alguna vez acerca de la criptografía y su importancia a lo largo de la historia? Comparte este texto con tus contactos para que ellos también la conozcan.