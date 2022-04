El truco oculto para leer los mensajes de WhatsApp sin que se entere nadie

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en todo el día, con miles de millones de mensajes que son enviados cada día por sus cientos de millones de usuarios. Hoy te contamos el truco oculto para leer los mensajes de WhatsApp sin que nadie se entere, algo que a todos nos gustaría hacer de vez en cuando.

En WhatsApp se pueden poner en práctica muchos trucos para sacarle el máximo partido a la aplicación, muchos ocultos ya que no son realmente opciones oficiales pero sí algo que puedes hacer como algo extra.

Este es el truco para leer los mensajes de WhatsApp sin que nadie se entere

WhatsApp tiene oficialmente la opción de desactivar el check azul para que nadie pueda saber si has leído un mensaje o no, pero al desactivarla tampoco podrás saber tú si las demás personas han leído tus mensajes, lo que hace que muchas sean reacias a desactivar esa posibilidad.

Hay personas que realmente se molestan cuando lees un mensaje y no contestas rápidamente, pero siempre hay otras cosas que hacer, otras prioridades, o simplemente no te apetece contestarle en ese momento y no hay por qué dar una explicación. En estos casos, es ideal poder recurrir a un truco para leer los mensajes de WhatsApp sin que nadie se entere.

El truquito de la lupa

Cuando estás en la zona de chats de WhatsApp verás que hay una lupa que se puede utilizar como buscador. Si pones ahí el nombre de la persona de la que quieres leer el mensaje sin que se entere, te aparecerán por orden los últimos mensajes que os habéis enviado, y no te hará falta entrar en el chat para leerlo.

Hay que tener en cuenta que te muestra el par de líneas que caben en cada chat, por lo que si es un mensaje muy largo no lo vas a poder ver entero. Esto hará también que, si te ha enviado una fotografía y tienes la descarga inmediata activada, automáticamente vaya a tu galería y la puedas ver sin necesidad de entrar en el chat.

También a través del widget

Si tienes un smartphone Android, también puedes leer mensajes de WhatsApp sin que se enteren gracias al widget de la propia aplicación. Con esto podrás ver desde el escritorio todos los mensajes que están en espera de ser leídos, algo que sin duda resulta muy útil para saber de un vistazo si hay algo que requiera tu atención y respuesta inmediata.