¿En qué consistía el harakiri que se hacían los antiguos samuráis?

La muerte siempre ha sido uno de los temas que más temor y fascinación ha generado al ser humano y más cuando se trata de formas no naturales, como es el caso del harakiri. Este ritual de suicido era ejecutado por los antiguos samuráis, y hay quienes dicen que todavía hoy en día hay quienes lo ponen en práctica para poner fin a su vida. Continúa leyendo y descubre de qué se trata.

Harakiri: antiguo ritual de suicido de los samuráis

El harakiri es, sin lugar a dudas, uno de los rituales de suicido más famosos de la historia, aunque en muchas ocasiones no se conoce con exactitud en lo que consiste. En palabras simples, se trata de un ritual que consiste en quitarse la vida mediante el desentrañamiento y se sabe que formaba parte del famoso bushidō, aunque también formaba parte del código ético de los samuráis. De hecho, por estos últimos es que se ha convertido en una de las formas de morir más conocidas de la historia de la humanidad.

Para poder ejecutar este ritual era necesario que el samurái utilizara una daga específica, es decir, no servía cualquier objetivo, espada o herramienta filosa. En este sentido, la daga debía ser una “Tantō”. Adicionalmente, la persona que iba a cometer este acto, también debía tener una vestimenta adecuada según los códigos éticos que, en este caso, debía ser de color completamente blanco como sinónimo de purificación. Por otro lado, si bien no hay especificaciones con respecta al lugar, era común que este tipo de actos se ejecutara en jardines, pero no se sabe con certeza si esto formaba parte formal del ritual.

Ceremonia del Harakiri

Después de cumplir con los pasos anteriores, es decir, tener la daga adecuada, estar vestido acorde y encontrarse en el lugar correcto, la persona comenzaba a ejecutar el proceso. En primer lugar, debía introducir la daga en el abdomen y proceder a retorcerla de izquierda a derecha.

El proceso de muerte de este tipo de suicidio era considerablemente lento, por lo que, ante la agonía, la mayoría de quienes la llevaron a cabo contaban a su lado con un asistente que era conocido como “kaishakunin”. Este asistente, para evitar la agonía de la muerte, procedía a cortarle la cabeza.

En último lugar, la cabeza era presentada ante la correspondiente autoridad y después era entregada a la familia para que le pudieran dar la correspondiente sepultura. Como estamos viendo, se trata de uno de los rituales más interesantes para quitarse la vida y que, en muchas ocasiones, era ejecutado con el objetivo de morir con honor, aunque también formaba parte de la pena capital para quienes habían cometido serias ofensas.