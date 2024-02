Las mujeres vikingas: guerreras olvidadas de la historia

Las mujeres vikingas son uno de los aspectos de la sociedad vikinga que más interés despiertan. Durante la Era Vikinga, a las mujeres escandinavas se les otorgaron derechos, privilegios y libertades que no tuvieron muchas otras mujeres de su época. A pesar de que la sociedad vikinga se regía por normas sociales claras en las que se definían los roles de géneros, en caso de necesidad se permitía subvertirlas sin muchas complicaciones.

Las mujeres en la Era Vikinga

En general, las mujeres escandinavas estaban a cargo del cuidado de la casa y las tierras, de la confección de la ropa y de la economía familiar como, la venta de bienes y alimentos de producción doméstica. Por tal motivo, eran quienes tenían mayor peso de decisión con respecto a los recursos de la casa y la granja. También en el aspecto religioso se imponían las mujeres, pues ellas eran las encargadas de oficiar ritos para la prosperidad de la familia.

Sin embargo, más allá del género, era el status social, el linaje o el prestigio personal el que definía el rol de las mujeres en la Era Vikinga. Si la situación así lo ameritaba, las mujeres también podían ejercer un cargo dentro de la política o la guerra.

En efecto, la mujer vikinga, gozaba de un grado inusual de libertad, ya que podían heredar propiedades y conservar sus derechos sobre estos tras casarse. También podían solicitar el divorcio si su matrimonio fracasaba y eran protegidas por la ley si eran maltratadas o abusadas, sobre todo, en caso de violación.

A las mujeres escandinavas también se les permitía tener amantes, pues los vikingos aceptaban la poligamia, siempre y cuando esta fuera consensuada, pues de lo contrario se consideraba adulterio.

¿Las mujeres vikingas realmente eran mujeres guerreras?

Siempre que la circunstancia lo exigían, los roles sociales podían ser subvertidos. Una prueba de ello son los yacimientos con entierros femeninos en los que se encontraron armas y otros elementos generalmente atribuibles a los hombres. Este hallazgo sugiere que los roles eran definidos en última instancia según la naturaleza de cada comunidad.

En las comunidades que dedicaban a la guerra, era más aceptado el hecho de que las mujeres participaran en las que entonces se consideraban “ocupaciones de hombres”. Por otro lado, en las comunidades agrícolas los hombres también participaban en aquellas que se consideraban de “dominio femenino”.

A pesar de que las mujeres escandinavas no acudían de manera habitual en las incursiones y expediciones vikingas junto a los hombres, no significa que no supiesen luchar cuando debían de hacerlo. Al pasar largos periodos de tiempo solas en las granjas acompañadas de niños, ancianos y enfermos, podían ser víctimas de ataques de pueblos extranjeros, por lo que era común que tomaran armas ocasionalmente y lucharan.

La guerrera de la tumba Bj.581

Estas guerreras también acompañaban a los ejércitos en sus campañas, pues a menudo se quedaban en los campamentos preparando la comida, arreglando su vestuario y cuidando a los heridos y enfermos. Además, existen numerosas investigaciones que apuntan que también hubo guerreras.

De acuerdo a un análisis genético llevado a cabo en el 2017, el guerrero de la tumba Bj.581, hallado en el año 1878 en un yacimiento arqueológico de Birka, cerca de Estocolmo, no se trataba de un hombre, sino de una mujer. Hasta ese entonces, se creía que tumba le pertenecía a un guerrero de alto estatus por el ajuar que contenía: un hacha, una espada, un cuchillo, lanzas, escudos, flechas, dos caballos y un juego de mesa asociado con la élite marcial.

Ciertamente, no hay evidencias de una presencia masiva de mujeres guerreras vikingas como las descritas en las diferentes obras literaturas sobre la mitología vikinga. Pero diversos hallazgos arqueológicos parecen apuntar a que, aun en menor número, sí existieron mujeres escandinavas de la época que vivieron como guerreras.

¿Cómo era el día a día de los vikingos?

La vida de los vikingos estaba estrechamente ligada a la naturaleza y a las estaciones del año. En primavera, se dedicaban a sembrar los campos y a preparar las cosechas para el invierno. En verano, salían en expediciones de saqueo y comercio por los mares del norte, mientras que en otoño se dedicaban a recolectar los frutos de la tierra. En invierno, la vida se ralentizaba y se centraba en la supervivencia, ya que las condiciones climáticas eran extremadamente duras.

La alimentación de los vikingos estaba basada en los productos que podían obtener de la tierra y del mar. El pescado, la carne de caza, los cereales, las verduras y las frutas eran parte fundamental de su dieta, que complementaban con lácteos, miel y cerveza. Los vikingos eran expertos navegantes y pescadores, por lo que el pescado era una fuente importante de proteínas para su alimentación.

La vestimenta estaba hecha principalmente de lana y lino, materiales resistentes y abrigados que les protegían del frío. Los hombres solían llevar túnicas largas y pantalones anchos, mientras que las mujeres vestían vestidos largos y ceñidos en la cintura. Ambos sexos se abrigaban con capas de piel de oveja o de zorro para protegerse del viento y la lluvia.

La religión era una parte fundamental de la vida vikinga, ya que creían en un panteón de dioses y diosas que influían en todos los aspectos de su existencia. Odin, Thor, Freyja y Loki eran algunos de los principales dioses adorados.

