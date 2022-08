Kosovo: qué país era antes, cómo se creó y cuál es su historia

Kosovo ha sido, durante su historia, una tierra llena de conflictos por el territorio. Este país declaró su independencia de manera unilateral en 2008 y algunos países, entre los que se encuentra España, no lo reconocen aún como país. Descubre más detalles sobre la historia de Kosovo, qué país era antes y cómo se creó la estructura actual.

La historia de Kosovo, marcada por los conflictos territoriales

Los conflictos territoriales se han dado en Kosovo desde siglos atrás, siempre ha sido una zona afectada por invasiones de países y reinados extranjeros. Podríamos remontarnos a la edad media, donde los conflictos por el territorio fueron algo común en la zona. Hubo batallas importantes, como las batallas de Kosovo, estas fueron significativas en la resistencia del Imperio Otomano en los Balcanes. El imperio otomano estuvo presente en la zona alrededor de 500 años y trajo, con él, la expansión del Islam como religión principal en la zona.

Fue en 1912, durante las Guerras de los Balcanes, que la mayor parte de Kosovo fue ocupada por el Reino de Serbia, la región de Metohija fue ocupada por el Reino de Montenegro.

El inicio de la autonomía del territorio

El territorio sufrió variaciones y separaciones durante el período y en 1945, pasaba a concebirse como ‘La provincia autónoma de Kosovo y Metohija’ dentro de la Yugoslavia socialista. Pasadas dos décadas, Kosovo se convirtió en ‘La provincia Autónoma Socialista de Kosovo’. Y, con la nueva constitución de Yugoslavia en 1974, esta provincia empezó a funcionar en todos los niveles administrativos de manera independiente a Yugoslavia.

Las tensiones en la zona iban aumentando por el choque de culturas y los conflictos políticos. A lo largo de los años 80, los conflictos sociales entre los albaneses y los serbios que convivían en la zona se fueron intensificando y los albaneses optaban por un aumento de la independencia de la zona de Kosovo, mientras que los serbios apoyaban lazos más fuertes con el resto de Serbia. A finales de la década de los 80, Slobodan Milosevic, presidente de Serbia en Yugoslavia, terminó los privilegios que la zona había obtenido con la constitución de 1974. Esto atrajo críticas y motines en la población y también por parte de las otras repúblicas yugoslavas.

La declaración de independencia de Kosovo

En 1990 la Asamblea de Kosovo votaba por convertirse en un estado independiente y esta votación fue reconocida por Albania. No obstante, los conflictos entre las fuerzas del país seguían aumentando y esta tensión se acabó convirtiendo en la guerra de Kosovo, que duró desde febrero de 1998 hasta junio de 1999. La zona quedó administrada por la ONU y una década más tarde, en 2008, el parlamento kosovar optaba por declarar de manera unilateral la independencia del país.

Esto ocasionó conflictos en Europa y no todos los países aceptaron a Kosovo como un país, algunos como Serbia, España o Grecia, aún no reconocen a Kosovo como un país después de la independencia. No fue hasta 2011 que la Unión Europea inició un proceso de diálogo para intentar solucionar los conflictos entre Kosovo y Serbia, no obstante, las tensiones continuaron en la zona.