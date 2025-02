La independencia no les importó: la ciudad más antigua de EEUU reclamó durante 276 años su lealtad a España

Cuando pensamos en ciudades con una fuerte influencia de España en Estados Unidos, lo más común es imaginarse lugares como Miami o Los Ángeles.

Sin embargo, ninguna tiene un vínculo tan especial con España como San Agustín, en Florida. Gracias a los conquistadores, es la ciudad más antigua de Estados Unidos, al haber sido habitada de manera continuada desde el siglo XVI.

Por ello, su escudo de armas y su historia están marcados por la herencia española de una forma que ninguna otra puede igualar. De hecho, tuvieron una reclamación que no se solucionó hasta el reinado de Juan Carlos I.

¿Por qué España es tan importante en la ciudad de San Agustín?

San Agustín fue fundada en 1565 por Pedro Menéndez de Avilés, lo que le convierte en la ciudad de Estados Unidos con ocupación continua más antigua del país.

Con esta cifra, esta pequeña localidad de Florida ha sido capaz de superar a otros asentamientos históricos como Jamestown (1607) o Plymouth (1620).

Estos siglos de historia son imposibles de entenderse sin tener en cuenta que fue un bastión clave para España en el sureste de Norteamérica, ya que sirvió con honor a los intereses de la corona frente a los ataques ingleses y franceses.

La capacidad de San Agustín para mantenerse leal al Imperio Español fue reconocida en múltiples ocasiones por los monarcas. Por ello, nuestro legado no sólo se nota en el nombre de las calles, sino que tiene uno de los escudos de armas más especiales.

Este escudo de EEUU homenajea a los españoles desde hace 300 años

Como bien explica Juan Ignacio Güenechea en su informe Spanish Legacy in the symbols of the United States, el escudo de armas de la ciudad de San Agustín es una prueba inequívoca de sus lazos con España.

Debido a su lealtad y valentía, los habitantes de San Agustín creyeron que lo justo era que se les otorgara un escudo de armas como reconocimiento a la defensa del Imperio Español.

Originalmente les fue otorgado por el rey Felipe V en 1715, pero con el paso de los años cayó en el olvido y no se oficializó.

Lo más sorprendente es que la reclamación se mantuvo vigente durante 276 años, y no fue hasta 1991, ya con Juan Carlos I como rey, que recuperaron oficialmente su insignia.

El homenaje a España en el escudo de esta ciudad de Florida

Si nos paramos a observar el escudo de armas de San Agustín, vamos a darnos cuenta de que es muy sencillo reconocer todos los homenajes que incluye a España: