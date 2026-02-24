Hallazgo monumental en una isla gallega: aparece en la playa una moneda de cobre acuñada por Felipe IV en 1622

La isla de Ons, situada en el corazón del Parque Nacional Marítimo-Terrestre Islas Atlánticas de Galicia, ha sido el escenario de un descubrimiento que conecta el presente con el siglo XVII. Según informa Europa Press, el azar puso bajo la mirada de un transeúnte una moneda antigua en plena zona intermareal en la arena de las Rías Bajas.

El hallazgo, que ocurrió en la conocida playa de las Dornas, representa un maravedí de 1622 acuñado bajo el reinado de Felipe IV. Se trata de una pequeña pieza de cobre desgastada que marcó un período crítico para la corona de España.

Hallazgo de un maravedí de 1622 en la playa de la isla de Ons

La pieza localizada en la isla de Ons es, concretamente, un maravedí de cobre del año 1622. Se trata de un objeto altamente relevante para la historia, ya que confirma que hubo actividad humana y comercial en el archipiélago durante la Edad Moderna.

Fuentes de la Dirección del Parque Nacional confirman que la moneda muestra el escudo central en su anverso y un castillo, motivo del cuartel de Castilla, en el reverso junto a la fecha legible.

Un detalle fundamental para los historiadores es la presencia de un resello «VIII», una marca que data de los años 1641-1642. Este sello se aplicó para transformar la moneda original en una pieza de 8 maravedís. Tal práctica era habitual para paliar la profunda crisis monetaria del siglo XVII, un período donde la corona necesitaba revalorizar el metal en circulación para sostener la economía del reinado de Felipe IV.

El estado de conservación y origen del maravedí

La moneda presenta una fuerte corrosión y una pátina verde muy marcada, fruto de una aleación de cobre que soportó la exposición al ambiente marino durante siglos.

El informe preliminar del hallazgo, adelantado por el diario Faro de Vigo, baraja diversas teorías sobre cómo llegó este maravedí de 1622 a la playa de las Dornas.

Entre las opciones más probables que explicarían el destino de la moneda se destacan:

La pérdida accidental por parte de algún marinero o poblador de la época.

por parte de algún marinero o poblador de la época. El arrastre de un pecio o restos de un naufragio cercano que el mar ha movido.

o restos de un naufragio cercano que el mar ha movido. La movilización de sedimentos debido a las corrientes y temporales en la isla de Ons.

Un nuevo hallazgo para el patrimonio gallego

Aunque los historiadores señalan que el valor económico de la pieza es reducido, su interés histórico y etnográfico resulta incalculable. Este objeto es un testimonio directo de los marineros y pescadores que frecuentaban estas aguas. La ubicación del descubrimiento, además, es coherente con las rutas que unían los puertos gallegos y portugueses con las rutas atlánticas más amplias.

Tras este descubrimiento, el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia procederá a inscribir la moneda en su inventario de bienes culturales.

No se descarta que, en el futuro, este maravedí forme parte de materiales divulgativos para que los visitantes comprendan mejor la herencia cultural que se esconde bajo las dunas y los acantilados de la isla.