Hallazgo histórico: encuentran evidencias del primer vehículo humano, 16.000 años antes de la rueda

El hombre se ha transportado a lo largo de la historia de distintas maneras. A pie, a caballo, y luego en carrozas con ruedas. La lógica parece clara: primero viene la rueda y después el vehículo. Sin embargo, un hallazgo en White Sands, Nuevo México, ha puesto en duda esa secuencia.

Se han encontrado evidencias de un sistema de transporte humano que existió hace 22.000 años, 16.000 años antes de la invención de la rueda. Si esto es cierto, es posible que lo que sabemos sobre la movilidad en la prehistoria esté incompleto o mal contado.

El primer vehículo humano

El estudio The ichnology of White Sands (New Mexico): Linear traces and human footprints, evidence of transport technology?, dirigido por Matthew R. Bennett, ha revelado una serie de marcas en el suelo que podrían ser la prueba más antigua de un sistema de transporte creado por el ser humano.

En el Parque Nacional de White Sands, los investigadores identificaron huellas humanas acompañadas de surcos lineales en el terreno, algunos extendiéndose hasta 50 metros.

La disposición de estas marcas y su interacción con las pisadas humanas indican que no fueron causadas por fenómenos naturales ni por otros animales. Todo apunta a que los habitantes de la región utilizaban una estructura rudimentaria para arrastrar cargas.

Este sistema sería un travois, una especie de armazón de madera en forma de «A» o «X» que permitía mover objetos pesados. Este método de transporte, usado históricamente por pueblos indígenas de América del Norte, era comúnmente tirado por perros o caballos. No obstante, las huellas en White Sands sugieren que, mucho antes de la domesticación de animales, los humanos ya empleaban esta técnica.

Este vehículo primitivo podría haber transportado personas y recursos

Este descubrimiento es clave porque demuestra que los primeros habitantes de América no sólo caminaban largas distancias, sino que habían desarrollado herramientas para facilitar la carga de recursos.

Hasta ahora, se pensaba que los primeros humanos cargaban sus bienes sólo con la fuerza de sus propios cuerpos. Pero el travois demuestra que ya habían ideado formas más eficientes de transporte.

Para comprobar su hipótesis, los investigadores realizaron experimentos con travois en terrenos similares a los de White Sands. Al arrastrarlos sobre suelos blandos, las marcas eran prácticamente idénticas a las encontradas en el yacimiento arqueológico.

Este no es el primer hallazgo de este tipo. En 2021, White Sands ya había generado controversia cuando se descubrieron huellas humanas que databan de entre 21.000 y 23.000 años atrás, desafiando la teoría de que los humanos cruzaron el estrecho de Bering hace sólo 15.000 años. Ahora, la evidencia de un sistema de transporte aporta un contexto diferente sobre cómo vivían en esa zona los migrantes prehistóricos

El estudio también plantea la posibilidad de que el travois se usara para transportar bienes y también personas. En muchas culturas indígenas, este tipo de estructura servía para mover a niños, ancianos o enfermos, funcionando como una especie de camilla primitiva.

Si esto era común en White Sands, significaría que estos antiguos grupos humanos ya tenían una forma rudimentaria de «vehículo» miles de años antes de la invención de la rueda.