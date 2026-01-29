Estupor en la arqueología mundial tras descubrir insólitos grafitis en las paredes de un teatro de Pompeya

Pompeya es de los yacimientos arqueológicos más estudiados en el mundo, pero todavía sorprende a los historiadores. Un día descubren nuevas estatuas humanas de tamaño natural, y otro unos grafitis antiquísimos en las paredes del teatro.

Según ha informado el Parque Arqueológico de Pompeya, los arqueólogos han encontrado casi ochenta grafitis inéditos gracias al uso de tecnología avanzada. Todos en el distrito de los teatros.

Los encargados de documentar el descubrimiento ha sido el proyecto internacional Bruits de couloir, un estudio que ha permitido rescatar voces cotidianas de la antigua ciudad romana que habían permanecido invisibles hasta ahora. También lo han explicado en un vídeo.

Descubren casi 80 grafitis arqueológicos en un teatro de Pompeya

El descubrimiento se ha realizado en un corredor de paso que conectaba el gran teatro de Pompeya con la vía Estabiana, un espacio muy transitado en época romana.

Este muro fue desenterrado en 1794 y, desde entonces, había sido objeto de estudios esporádicos que documentaron alrededor de 200 inscripciones. Sin embargo, el estudio ha demostrado que la superficie aún conservaba una enorme cantidad de información por descubrir.

Gracias a la aplicación sistemática de la técnica de Imagen por Transformación de Reflectancia (RTI), los investigadores han identificado 79 inscripciones completamente desconocidas, elevando el total del corpus epigráfico del corredor a cerca de 300 grafitis.

Y son geniales para saber cómo era la vida cotidiana en la Antigua Roma. Abarcan desde declaraciones de amor y despedidas apresuradas hasta burlas, insultos y referencias a combates de gladiadores.

La herramienta moderna que han usado los arqueólogos para estudiar los grafitis de Pompeya

El estudio se ha desarrollado en dos campañas de investigación en 2022 y 2025. Durante el proceso han combinado epigrafía, arqueología, filología y humanidades digitales.

La metodología empleada ha sido decisiva: una cuadrícula virtual superpuesta al muro permitió analizar la relación espacial y temática entre las inscripciones, mientras que la tecnología RTI actuó como un escáner de alta precisión.

Este sistema se basa en la captura de múltiples fotografías de una misma superficie bajo distintos ángulos de iluminación, que posteriormente se procesan mediante algoritmos.

El resultado es un modelo interactivo que resalta el relieve y los microsurcos del yeso, lo que permite distinguir entre la textura natural del muro y las incisiones realizadas con objetos metálicos o carbón.

Según el estudio Bruits de couloir, esta técnica ha permitido releer con una claridad sin precedentes inscripciones ya conocidas y descubrir otras que habían escapado durante generaciones al ojo de los historiadores.

El siguiente paso de los arqueólogos: es necesario proteger el patrimonio de Pompeya

El corredor del distrito de los teatros era un espacio de espera y encuentro, donde los ciudadanos dejaban constancia de emociones, pensamientos fugaces y mensajes personales.

El nuevo corpus epigráfico confirma la intensa vida social que se desarrollaba en este lugar, comparable a la forma en que hoy se utilizan las redes sociales para expresarse.

El problema es que corremos el riesgo de perder estos grafitis. Los muros están expuestos a la intemperie desde su excavación en el siglo XVIII.

Por este motivo, la documentación digital se ha convertido en una prioridad para su conservación. La buena noticia es que el Parque Arqueológico de Pompeya ya se ha comprometido a instalar una cubierta permanente para proteger el corredor.

Además, el proyecto contempla el desarrollo de una plataforma tridimensional que integrará fotogrametría, datos RTI y metadatos epigráficos.