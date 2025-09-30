Día Internacional de las Personas Mayores 2025: historia, significado y cómo se celebra en todo el mundo

Cada 1 de octubre el calendario nos recuerda algo fundamental: las personas mayores son pilares de nuestra sociedad. Ese día, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990, se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores. No es solo una fecha simbólica; es una invitación a mirar con respeto y gratitud a quienes han construido buena parte de lo que hoy disfrutamos.

En 2025 esta jornada adquiere un matiz especial. Según las proyecciones de la ONU, en varios países desarrollados la población de adultos mayores de 65 años superará a la de menores de 15. En otras palabras, el mundo envejece, y eso nos obliga a repensar cómo queremos vivir y en qué tipo de sociedad deseamos envejecer.

Un poco de historia

La conmemoración se instauró oficialmente el 14 de diciembre de 1990. Desde entonces, cada año se propone un lema para guiar reflexiones y actividades. El de 2025 gira en torno a un tema muy actual: la inclusión digital y la justicia social. La idea es clara: si la tecnología está transformando la vida diaria, no podemos dejar atrás a quienes más lo necesitan.

En esta jornada se busca:

Valorar su aportación social, cultural y económica . Los mayores son depositarios de experiencia, memoria y tradiciones que enriquecen a las nuevas generaciones.

. Los mayores son depositarios de experiencia, memoria y tradiciones que enriquecen a las nuevas generaciones. Defender sus derechos . Muchas veces sufren discriminación, aislamiento o dificultades para acceder a servicios básicos.

. Muchas veces sufren discriminación, aislamiento o dificultades para acceder a servicios básicos. Promover un envejecimiento activo y saludable . La ONU impulsa políticas y programas que fomenten la autonomía, la participación y la dignidad en la vejez.

. La ONU impulsa políticas y programas que fomenten la autonomía, la participación y la dignidad en la vejez. Concienciar sobre el reto demográfico. En muchos países, la población mayor de 60 años crece con rapidez, lo que plantea retos en pensiones, salud y cuidados.

Por qué se celebra

Más allá de la fecha en sí, lo importante es lo que simboliza. El Día Internacional de las Personas Mayores nos recuerda tres aspectos esenciales:

Derechos y dignidad. Llegar a la vejez no debería implicar perder oportunidades . Los mayores siguen teniendo derecho a una vida plena, con acceso a salud, cultura y participación social.

. Los mayores siguen teniendo derecho a una vida plena, con acceso a salud, cultura y participación social. Sabiduría compartida. Son memoria viva. Las historias, oficios y valores que transmiten enriquecen a las nuevas generaciones.

El reto del envejecimiento. En países como Japón o España, el aumento de la población mayor plantea desafíos en pensiones, atención sanitaria y vida comunitaria.

Cómo se celebra en distintos lugares

La celebración varía según el contexto cultural, pero en todos lados el objetivo es visibilizar a los mayores y agradecer su aporte.

En la ONU y la OMS se organizan foros y conferencias donde se presentan estudios sobre envejecimiento. Este año habrá un fuerte foco en cómo la inteligencia artificial y la digitalización afectan a los adultos mayores.

En Europa, ciudades como Madrid, París o Berlín organizan actividades intergeneracionales en escuelas y centros comunitarios. Niños y jóvenes comparten tiempo con personas mayores , ya sea a través de talleres de arte, música o lecturas.

, ya sea a través de talleres de arte, música o lecturas. En América Latina, el énfasis suele estar en la salud preventiva . Se ofrecen chequeos médicos gratuitos, charlas de nutrición y ferias de servicios sociales. En países como Chile o México también abundan los encuentros culturales con música y danza.

. Se ofrecen chequeos médicos gratuitos, charlas de nutrición y ferias de servicios sociales. En países como Chile o México también abundan los encuentros culturales con música y danza. En Asia, Japón marca la pauta con su propio “Día del Respeto a los Mayores” (Keiro no Hi). Familias enteras rinden homenaje a sus ancianos y las autoridades reconocen a los ciudadanos centenarios.

(Keiro no Hi). Familias enteras rinden homenaje a sus ancianos y las autoridades reconocen a los ciudadanos centenarios. En África, donde muchas comunidades valoran a los mayores como guardianes de la tradición oral, se organizan ceremonias y charlas para resaltar su papel en la transmisión de valores .

. En Estados Unidos y Canadá, las campañas apuntan a combatir la discriminación por edad en el trabajo y a fomentar la inclusión digital.

Retos de cara al futuro

Más allá de las celebraciones, la jornada invita a pensar en lo que todavía falta por hacer:

Reducir la brecha digital para que los mayores accedan a internet, trámites en línea y redes de comunicación.

para que los mayores accedan a internet, trámites en línea y redes de comunicación. Mejorar los sistemas de salud pública , especialmente en atención a enfermedades crónicas y salud mental.

, especialmente en atención a enfermedades crónicas y salud mental. Promover un envejecimiento activo , con espacios para el deporte, la cultura y el aprendizaje continuo.

, con espacios para el deporte, la cultura y el aprendizaje continuo. Diseñar ciudades amigables , con transporte accesible y viviendas adaptadas.

, con transporte accesible y viviendas adaptadas. Erradicar el edadismo, ese prejuicio que asocia la vejez con inutilidad o dependencia.

Una celebración que nos involucra a todos

El Día Internacional de las Personas Mayores 2025 no es solo un homenaje a quienes ya están en esa etapa de la vida. También es un recordatorio de que envejecer es un destino común. Cada gesto de respeto, cada política de inclusión y cada iniciativa de apoyo que se impulse hoy será, tarde o temprano, una inversión en nuestro propio futuro.

En definitiva, celebrar a las personas mayores es celebrar la vida y el aprendizaje acumulado. Es reconocer que el progreso de una sociedad no se mide solo por su juventud, sino también por cómo cuida, valora y escucha a quienes han vivido más años.

