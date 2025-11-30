El Gobierno de Pedro Sánchez ha duplicado el gasto en el programa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en España, que ofrece información a los inmigrantes en cuanto llegan a las costas del país. Entre los detalles que le dan a conocer están las excepciones por las que no se «iniciará una orden de devolución» a sus países en las siguientes 72 horas. Es decir, las razones por las que podrían asegurar su estancia en España alegando una serie de motivos que se exponen en un folleto informativo.

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha firmado una adenda entre la cartera y la OIM para modificar el acuerdo suscrito entre ambos para la realización de proyectos en las áreas temáticas de Retorno voluntario asistido y Reintegración y Gestión fronteriza integrada. El acuerdo pasa de contar con una contribución por parte de Interior de 496.535 euros a 646.535 euros.

Esta ayuda se divide en dos proyectos.

«Área temática de Retorno Voluntario-Marruecos» para ofrecer una posibilidad de retorno y «reintegración desde Marruecos para migrantes en situación de vulnerabilidad». «Área temática de Gestión Fronteriza Integrada»: Se trata del llamado Proyecto GEFMES V. Éste consiste en el «apoyo a las autoridades españolas en la gestión de los flujos migratorios a España». Es este apartado en el que el coste se eleva de 150.000 euros a los 300.000 euros.

Proyecto GEFMES V

La OIM define el proyecto que ha firmado el Gobierno como el «apoyo a las autoridades españolas en la gestión de los flujos migratorios a España». La necesidad de este proyecto se justifica en que España es la «frontera sur de la Unión Europea» y en el aumento de los inmigrantes llegados a sus costas.

La organización subraya «la importancia de que las personas migrantes cuenten con información adecuada» una vez que «se encuentren en territorio nacional». Entre las acciones que se ponen en marcha tras la firma del convenio entre Ejecutivo y OIM están las tres siguientes:

En primer lugar, orientación e información. Con ello, pretenden que «las personas migrantes sean conscientes de las implicaciones de su situación irregular» así como su «derechos y obligaciones».

Entre los detalles que le dan a conocer está un folleto, disponible en árabe, inglés y francés, en el que se les recuerda que «ha entrado en España por un puerto no autorizado» y que se puede «iniciar una orden de retorno» para mandarlo de vuelta a su país de origen.

Ese mismo documento incluye las salvedades, que son las que permiten acceder a una estancia mayor en el país a pesar de la llegada irregular y las que, habitualmente, los inmigrantes suelen alegar para evitar ser deportados y por las que «podría necesitar ayuda, consejo u orientación» por parte de las autoridades y ONG:

Si está embarazada o cree que podría estarlo. Si es menor de 18 años . Si se ha casado contra su voluntad . Si ha viajado con alguien que no conoce o en quien no confía. Si una persona que no conoce le ha prometido un permiso de residencia/trabajo o un trabajo en España o en la UE. Si tiene miedo de algo o alguien, si teme persecución o sufrir daños graves en su país de origen.



En todo caso, se subraya que, de acuerdo con la ley española, «entrar por un puerto no autorizado no es un delito, sino una infracción administrativa».

Por otro lado, también se informa al inmigrante que «tiene derecho a solicitar protección internacional si teme ser perseguido en su país de origen, por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política». Es decir, que si alega este motivo, puede permanecer en España bajo protección internacional.

Y, por último, le recuerda que también recibiría «protección de las autoridades» si es víctima de trata.

Otras actividades de la OIM en España

En segundo lugar, también realizan visitas a las zonas de llegada. Un equipo de la OIM visita diferentes zonas, entre las que están Almería, Cartagena, Murcia, Motril, San Roque y las Islas Canarias. Todo ello para dar información en las instalaciones preparadas de la costa.

Por último, se realizan encuestas. Para «conocer de forma exhaustiva los perfiles de las personas que llegan a las costas españolas y también tener información sobre las experiencias vividas».