Un descubrimiento reescribe lo que sabemos del Imperio Romano: una red oculta de carreteras lo cambia todo

Reescribe lo que sabemos del Imperio Romano este descubrimiento

Tal y como nos explican desde Econews: «Un mapa recientemente descubierto de la red de carreteras del Imperio Romano reveló que no tenía 190.000 kilómetros (118.000 millas) de largo como hemos llegado a creer. En cambio, la red de carreteras tenía la friolera de 300.000 kilómetros (186.000 millas) de largo. La referencia a que las carreteras romanas son lo suficientemente grandes como para dar la vuelta al mundo 7 veces se basa en el hecho de que la circunferencia de la Tierra en el ecuador es de 40.000 kilómetros (25.000 millas). Hay varias direcciones a considerar al estudiar cómo los romanos planearon su expansión en todo el mundo. El cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano, y el número 7 es muy simbólico en el cristianismo. Esto se debe a que Dios creó el mundo en seis días y descansó en el séptimo día. Los intérpretes bíblicos sugieren que el número 7 significa finalización y perfección. Por lo tanto, el Imperio Romano que rodea el mundo 7 veces transmite que completaron perfectamente el mundo como un todo. Esto se relaciona perfectamente con la comprensión matemática de la red de carreteras del Imperio».

Siguiendo con la misma explicación: «Los avances tecnológicos en el mundo moderno hacen posible que expertos y geólogos verifiquen los hechos del pasado. El descubrimiento de un nuevo Itiner-emap ayudó a revelar que la red de carreteras del Imperio Romano era de hasta 300,00 km en lugar de la cifra de 190.000 km que creíamos inicialmente. Un equipo de arqueólogos con Tom Brughmans al frente reveló las redes de carreteras ocultas mientras estudiaban cosas como fotografías aéreas, mapas históricos e imágenes de satélite. Aunque la mayoría de las carreteras recién descubiertas pueden verse como más pequeñas o menos conocidas que las otras carreteras del Imperio, todavía era significativo para establecer el dominio del Imperio Romano. El nuevo Itiner-emap debe ser acreditado por mejorar el conocimiento de las personas y transmitir la importancia de continuar analizando hechos históricos. En última instancia, nos vemos obligados a reconsiderar todo lo que se ha dicho sobre cómo los romanos llevaron a cabo negocios económicos, cómo movieron ejércitos durante la guerra y cómo movieron bienes. Antes de profundizar demasiado en ese frente, es esencial tener en cuenta que el Itiner-emap debe analizarse y desarrollarse aún más para garantizar que haya una certeza aún mayor sobre las redes de carreteras ocultas de los romanos».