Descubrimiento histórico: la IA encuentra 303 geoglifos ocultos en Nazca, y resuelve un misterio de 2.000 años

Lo que pasa con la inteligencia artificial parece ciencia ficción. Entre que crea imágenes con estética de estudio Ghibli, da recetas mejor que tu abuela, recuerda la lista del súper y, ahora, resuelve misterios arqueológicos de hace más de 2.000 años.

En este caso, la IA no sólo ha sorprendido, sino que ha logrado lo que décadas de exploración humana no consiguieron. Usando lo que podríamos llamar una mezcla de percepción, razonamiento y memoria visual a gran escala, un modelo de aprendizaje profundo ha detectado 303 nuevos geoglifos en el desierto de Nazca, Perú.

Estas son las famosas líneas que fascinan a científicos, turistas y creyentes de teorías extraterrestres. Ahora hay muchas más, y no gracias a drones o satélites, sino al ojo de una IA entrenada para ver lo que a se le escapa a los humanos.

El descubrimiento de los 303 nuevos geoglifos en Nazca

Desde hace un siglo, la pampa de Nazca ha sido una fuente inagotable de preguntas. ¿Quién dibujó estas figuras? ¿Para qué? ¿Cómo lograron tal precisión? Pero mientras arqueólogos recorrían el desierto a pie, avión o con imágenes satelitales, muchos de estos geoglifos simplemente no aparecían. Simplemente se mantenían ocultos.

Pero todo eso cambió. Un equipo internacional dirigido por el profesor Masato Sakai, de la Universidad de Yamagata, usó un modelo de IA para analizar imágenes de alta resolución y buscar patrones visuales propios de los llamados geoglifos figurativos de tipo relieve.

Estos no son las enormes figuras de animales que aparecen en postales, sino diseños más pequeños (algunos de apenas 9 metros) con formas humanas, cabezas decapitadas, escenas de animales domesticados o rituales. Lo que más sorprende de este hallazgo es su volumen: en seis meses, la IA encontró más de 300. Un ritmo 16 veces más rápido que el de las últimas dos décadas.

El estudio «AI-accelerated Nazca survey nearly doubles the number of known figurative geoglyphs and sheds light on their purpose», publicado en PNAS por Sakai y su equipo, confirma que estos nuevos hallazgos no sólo amplían el inventario, sino que permiten distinguir entre dos tipos claros de geoglifos: los de gran escala y líneas rectas, asociados a rituales colectivos, y los de tipo relieve, más íntimos, ligados a la vida diaria y a los caminos antiguos.

¿Cómo la IA logró ver tantos geoglifos?

Para lograr esto, los investigadores no usaron un algoritmo cualquiera. Entrenaron una red neuronal convolucional con datos visuales de geoglifos ya conocidos, lo justo y necesario, porque no tenían miles de ejemplos.

A partir de ahí, el modelo generó un «mapa de probabilidades» que marcaba zonas donde podrían aparecer nuevos geoglifos. Luego, el equipo humano afinó la búsqueda en campo. De más de mil candidatos generados por la IA, validaron 303 como auténticos.

Es normal pensar que esto requiere cientos de expertos, pero no. La clave estuvo en la precisión del modelo. Por cada 36 imágenes revisadas, una daba en el blanco. A eso se sumaron 1.440 horas de caminatas en terreno y 42 nuevos geoglifos geométricos descubiertos como ‘bonus’.

Sin embargo, esto no ha terminado. Aún hay casi mil sitios señalados por la IA que aún no se han explorado. Las estimaciones apuntan a que podrían encontrarse al menos 248 nuevos geoglifos figurativos más.