Curiosos ganadores de premios Oscar en la historia

El Oscar es uno de los premios más prestigiosos del mundo del cine. Está considerado como uno de los mejores logros profesionales a los que una persona puede aspirar. A lo largo de los años, muchos ganadores han resultado ser sorprendentes, con una variedad de historias sobre cómo llegaron a ganar.

Directores, actores, actrices

Uno de los más conocidos es el premio ganado por el director de cine inglés Kevin Macdonald. Su trabajo en el documental «Touching the Void» (2003) fue una sorpresa para muchos, ya que se trataba de una adaptación de un libro de no ficción y la mayoría de los directores de documentales no reciben el reconocimiento de los premios de la Academia.

Otro ejemplo interesante es el de Tilda Swinton, por su actuación en «Michael Clayton» (2007). Swinton era una actriz relativamente desconocida, pero el hecho de que ella fue capaz de ganar el premio por su actuación fue una sorpresa para muchos.

La actriz Jennifer Lawrence también es una interesante ganadora de un Oscar. En 2013, ganó el premio por su actuación en «Silver Linings Playbook», lo que le permitió convertirse en la actriz más joven en ganar un Oscar en la categoría de Mejor Actriz.

Sorpresas y peculiaridades

Otro ganador que ha sorprendido a los fanáticos del cine es el director francés Michel Hazanavicius. Su película «The Artist» (2011) fue una sorpresa para muchos, ya que fue dirigida en blanco y negro sin diálogo. Esto le valió el premio de Mejor Película, lo que le permitió convertirse en el primer director francés en ganar el premio.

Uno de los premios más peculiares fue para el director de fotografía Haskell Wexler. En 1966 ganó un Oscar por su trabajo en la película «Who’s Afraid of Virginia Woolf?». Se dice que, durante la ceremonia, Wexler estaba tan borracho que no pudo levantarse para recibir el premio. Finalmente, fue su compañero de trabajo quien recogió el Oscar en su nombre.

Otro caso especial es el de la actriz Greer Garson. En 1942, Garson ganó el Oscar a la mejor actriz por su papel en la película «Mrs. Miniver». Su discurso de agradecimiento fue el más largo de la historia de los premios. El discurso duró alrededor de 5 minutos y fue tan largo que tuvo que ser interrumpido por la música.

La actriz más joven

También es caso curioso es el de la actriz Tatum O’Neal. En 1974, a la edad de 10 años, O’Neal ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por su desempeño en la película «Paper Moon». Hasta la fecha, O’Neal es la persona más joven en ganar un premio Oscar.

Estos son solo algunos de los ganadores de premios Oscar más curiosos de la historia. Cada uno de ellos ha hecho una contribución significativa al mundo del cine y ha demostrado que no siempre son los más conocidos los que ganan el reconocimiento de la Academia. Las curiosidades sobre los premios Oscar muestran la influencia que tienen en el mundo de la cultura popular.