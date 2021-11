Charles Darwin (1809- 1882), el ilustre biólogo y naturalista inglés, considerado padre de la biología por su teoría de la evolución y célebre autor de “El origen de las especies”, entre otras grandes obras, fue un incansable viajero y su vida está plagada de anécdotas interesantes y divertidas.

Anécdotas curiosas sobre Charles Darwin

Los “pros” y “contras” de casarse

Cuando Darwin tenía 30 años, hizo una lista de los “pro” y los “contras” de casarse. Entre los beneficios, el naturalista escribió “tener hijos (si Dios quiere)” y “una compañera constante”, y en los puntos en contra, anotó “sin hijos”, “pérdida de libertad para ir donde uno quiera” y “sin obligación de visitar a los suegros.»

Los dibujos de los hijos de Darwin

Charles Darwin tuvo diez hijos con Emma Wedgwood, su prima y, aunque tres de ellos fallecieron, la casa del biólogo, en el Condado de Kent, siempre estaba llena de niños.

En aquellos tiempos no era fácil tener acceso a papel de dibujo, pero el naturalista entregaba sus obras para que estos pudieran dar rienda suelta a su creatividad. Nueve de estos dibujos infantiles se encuentran en el manuscrito original de “El Origen de las Especies”.

Su fe quebrantada por la esclavitud

Charles Darwin viajó a bordo del Beagle en misión científica durante 5 años, donde se dedicó a investigaciones geológicas, vegetales y animales. Uno de los primeros destinos del navío fue Salvador de Bahía, en América del Sur, uno de los principales puertos de tráfico de esclavos.

Según se describe en las crónicas, Darwin estaba horrorizado por lo que veía, y este fue unos de los aparentes motivos por los cuales se quebrantó su fe religiosa. Si bien el naturalista nunca se consideró ateo, se definió a sí mismo como agnóstico.

Recelos en Chile por sus exploraciones

Cuando llegó a Chile, la búsqueda de minas era un próspero negocio, por lo cual las exploraciones geológicas eran vistas con desconfianza.

Darwin no tenía intenciones de ello. Y para explicarlo, les preguntaba a los lugareños si no sentían curiosidad por los volcanes, los terremotos, o las montañas, pregunta que se consideraba inútil e impía, especialmente en Inglaterra, ya que “bastaba con que Dios hubiese hecho las montañas”. Algunos le creyeron, y otros no.

“Un hombre atrapándose a sí mismo”

Durante su viaje por Argentina y Uruguay, el naturalista mostró una gran admiración por los gauchos, especialmente por su habilidad para cabalgar y a la vez, enlazar a un animal con boleadoras.

Un día, quiso probar y revoleó las boleadoras sobre su cabeza. Estas golpearon un arbusto por accidente y se enredaron en las patas traseras de su caballo. Afortunadamente, era un animal experimentado y evitó caer, pero los gauchos, muertos de risa, exclamaron que habían visto la captura de todo tipo de animales, pero nunca habían visto a un hombre atrapándose a sí mismo.

Deja tus comentarios sobre estas curiosas anécdotas sobre Charles Darwin, o comparte esta información con tus amigos, pinchando en los botones sociales.