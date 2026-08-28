El 28 de agosto de 1859 los mineros de EEUU se despertaron de madrugada creyendo que había amanecido: lo que ocurría en el cielo era algo nunca visto

La tormenta solar de 1859, también conocida como el evento Carrington (en referencia al astrónomo británico Richard Carrington (1826-1875), uno de los primeros en observar sus efectos), está considerada la tormenta solar más intensa jamás registrada.

La influencia del viento solar sobre la Tierra alcanzó niveles extraordinarios y fue, con diferencia, la más fuerte de la que se tiene constancia. El 28 de agosto comenzaron a observarse numerosas manchas solares, mientras que entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre se produjeron múltiples regiones activas acompañadas de potentes llamaradas solares.

El evento Carrington

«La mayor tormenta geomagnética que se ha podido registrar en la historia, tuvo lugar el 1 de septiembre de 1859. Se conoce como el «evento Carrington» en honor al astrónomo inglés Richard Carrington que observó la erupción solar y la asoció con una tormenta geomagnética por primera vez. Precisamente en esta época, la instrumentación geomagnética de registro fotográfico estaba empezando a desarrollarse, y por este motivo, fueron muy pocos los observatorios geomagnéticos que pudieron obtener un registro de este fenómeno.

Esta tormenta dejó una notable estela de Auroras por toda Europa, Centroamérica e Incluso en Hawái, con una latitud geomagnética de solo 20º. En España este fenómeno se pudo contemplar de forma bastante espectacular, y fue recogido por la prensa local de la época. Las líneas de telégrafo que eran el principal medio de telecomunicación en la época, se vieron gravemente afectadas de forma generalizada en Estados Unidos y Europa, producióndose incluso algunos incendios», detalla el Instituto Geográfico Nacional.

Para conocer una de las tormentas solares más violentas de la historia hay que remontarse hasta el 1 de septiembre de 1859. Aquel día, Richard Christopher Carrington, un astrónomo aficionado inglés, observaba varias manchas solares a través de su telescopio cuando fue testigo de un fenómeno extraordinario. De repente, un intenso destello de luz blanca apareció sobre la superficie del Sol.

Aproximadamente 17 horas después, la Tierra recibió el impacto de una gigantesca eyección de material procedente del Sol, y las consecuencias fueron catastróficas. Algunos sistemas telegráficos, que en aquel momento constituían la principal red de comunicaciones a larga distancia, llegaron a incendiarse y varios operadores recibieron descargas eléctricas.

Asimismo, la noche se iluminó tan intensamente que muchas personas creyeron que estaba amaneciendo. En las Montañas Rocosas, algunos buscadores de oro llegaron a despertarse pensando que había empezado el día y prepararon el desayuno cuando todavía era poco después de la medianoche. Incluso pájaros comenzaron a cantar como si hubiera amanecido,

Uno de los efectos más impresionantes del evento Carrington fueron las auroras boreales. La tormenta fue tan intensa que estos fenómenos luminosos pudieron observarse en lugares situados mucho más cerca del ecuador de lo habitual, incluyendo regiones como Hawái y Cuba.

¿Por qué se produjo?

El origen de estos fenómenos está relacionado con la intensa actividad magnética del Sol. Las manchas solares son regiones asociadas a fuertes campos magnéticos donde pueden producirse explosiones conocidas como llamaradas solares y enormes expulsiones de partículas y plasma, denominadas eyecciones de masa coronal. Cuando una de estas eyecciones se dirige hacia nuestro planeta e interactúa con la magnetosfera terrestre, puede desencadenar una tormenta geomagnética.

Aunque los fenómenos de mayor magnitud son poco frecuentes, sus consecuencias pueden extenderse a satélites, redes eléctricas, sistemas de comunicación y transporte. Hoy en día, uno de los principales riesgos afecta a los satélites. Las partículas cargadas de alta energía pueden interferir en sus sistemas o provocar daños que afecten a su funcionamiento. Esto podría tener consecuencias sobre los sistemas de posicionamiento y navegación, las comunicaciones por satélite y otros servicios que dependen de estas tecnologías, con importantes pérdidas económicas.

Las redes de distribución eléctrica también son especialmente vulnerables. Durante una tormenta geomagnética pueden generarse corrientes inducidas geomagnéticamente, conocidas como GIC, capaces de circular por largas infraestructuras conductoras. Estas corrientes pueden provocar el sobrecalentamiento de transformadores de alta tensión y, en casos extremos, causar daños graves.

El 13 de marzo de 1989, una intensa tormenta geomagnética provocó el famoso apagón de Quebec, en Canadá. El suministro eléctrico se interrumpió y millones de personas se quedaron sin electricidad durante varias horas. Del mismo modo, determinados sistemas ferroviarios y de señalización podrían sufrir interferencias, lo que obligaría a extremar las medidas de seguridad.

Ciclo solar

La actividad de las tormentas geomagnéticas está estrechamente relacionada con el ciclo solar, un periodo de aproximadamente 11 años durante el cual la actividad del Sol aumenta y disminuye de forma progresiva. Durante las fases de mayor actividad, conocidas como máximos solares, aumenta el número de manchas solares y también la probabilidad de que se produzcan llamaradas y eyecciones de masa coronal.

Sin embargo, una mayor actividad solar no significa necesariamente que todas las erupciones o eyecciones de masa coronal vayan a provocar grandes tormentas geomagnéticas. Para que esto ocurra, además de producirse una eyección suficientemente intensa, debe estar dirigida hacia nuestro planeta y presentar unas condiciones adecuadas para interactuar de forma efectiva con el campo magnético terrestre.