Yaiza Martín y Gines Corregüela protagonizan una tensa discusión en directo en ‘Fiesta’

Yaiza Martín ha vuelto a la carga, mediáticamente hablando. La que fuera concursante de Supervivientes 2023 y se diera a conocer por su relación sentimental con Ginés Corregüela, ha vuelto a pisar un plató de televisión para contar el terrible momento que está viviendo a nivel personal.

Hace unos días, Miriam Corregüela, hija de Ginés, revelaba públicamente que su padre y Yaiza habían roto. «Siempre he pasado de estos temas, pero ahora vengo yo, casi un año después, y anuncio a toda España que los dos chicos que más se conocían el año pasado en Supervivientes han dejado su relación», aseguraba.

Unas palabras que terminaron siendo confirmadas por la canaria. «No quiero ninguna garrapata más que me chupe la sangre. Es una cosa de dos y se podía quedar de la mejor manera por todo lo que hemos vivido y todo lo que nos hemos querido. No quiero que me afecte ni a los míos nunca más», dijo en el programa Ni que fuéramos Shhh.

Lejos de quedar ahí, Yaiza Martín fue invitada a Fiesta, programa de Telecinco, para hablar del motivo de su ruptura con el «rey de los bocadillos». Pero, lo que jamás se imaginó fue que terminaría hablando con él. De esta manera, y antes de saber que Ginés conectaría en directo, la ex superviviente aseguró que se sentía «liberada» tras haber roto su relación.

«Estoy entre el amor y la decepción», comenzaba explicando. Según ha señalado, durante su noviazgo con Ginés ha sido ella «quien ha puesto toda la carne en el asador». Unas palabras con las que dejaba claro que ella había sido la única que había dado todo por tener un futuro con el que creía que era el amor de su vida.

Eso sí, aunque ya no tiene ningún vínculo con Corregüela, sí quiso enviarle un mensaje a la hija mayor de su ex pareja. «Para la mayor tengo un regalito porque ella dijo que yo nombré a su pareja y que hablé de su aborto, pero no señora, eso lo hiciste tú en redes sociales, habla tú de por qué no quieren a tu pareja en la familia», señaló.

Respecto al motivo que finalizó su relación con Ginés, lo tiene claro. «Esto ya viene de unos meses atrás. Fui yo quien decidió que ya no se puede seguir más, pero los motivos no son los que se están dando», comenzaba explicando. Unas declaraciones donde confesó que sabía desde el minuto uno que su ex novio «es un hombre infiel», por lo que no sabe por qué continuó con él.

El motivo de la ruptura

«El motivo es una suma de muchas cosas, el entorno de él es insoportable y los comentarios de ciertas personas que van sumando», revelaba. Además, afirmó que «Ginés me debe un dinero que yo le presté». Al parecer, cuando estaban juntos ambos compartían la misma cuenta bancaria. Pero, de un día para otro, todo el dinero desapareció.

«Esa cuenta de la noche a la mañana se quedó a cero, ese tema lo tengo ya judicializado», afirmó. Luego, cuando parecía que el momento no podía ser más tenso, Emma García le informó que Ginés Corregüela se encontraba en directo al teléfono para hablar con ella.

Así pues, «el rey de los bocadillos» le pedía que no metiera a sus hijas en la disputa de ambos. «Voy a pasar de las amenazas de esta señora, lo único que digo es que el tema va con mi hija, no sé por qué metes a terceras personas que no tiene por qué meterlas», comenzaba diciendo. «Mis hijas no se han metido con ella y espero que ella haga lo mismo», sentenciaba.

Ginés Corregüela y Yaiza Martín protagonizan un duro enfrentamiento en directo: «He decidido luchar por mi familia» #Fiesta16J https://t.co/MrzhxV5LIR — Fiesta (@fiestatelecinco) June 16, 2024

Por su parte, Ginés afirmó que tiene muy claro a quién quiere y a quién no en su vida. «He puesto las cosas en una balanza y he decidido luchar por mi familia», afirmaba. Además, por su parte, manifestó que no piensa entrar en ningún tipo de disputa televisiva.

«Yo ya paso de hablar, cuando tenga que hablar lo haré tranquilamente, yo estoy tranquilamente sembrando patatas en mi casa, con mis padres, estoy con mis hijas y con mi gente, buscándome la vida», sentenció. Un tenso momento entre dos ex amantes que no ha dejado indiferente a nadie.